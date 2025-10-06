Arlo lancerer Essential 3-serien

Arlo Europe annoncerer i dag lanceringen af Essential 3-kameraserien. Den nye Essential 3-serie placerer Arlos AI-drevne Early Warning System i hjertet af hjemmet.

6 oct. 2025 kl. 10:01 Af Kenneth Johansen DEL:

Ved at kombinere avanceret registrering, genkendelse og proaktive advarsler hjælper det kunder med at opdage trusler, før de eskalerer, og giver dem mulighed for at handle med det samme. Essential 3-linjen udvider Arlos produktsortiment med nye kameratyper, herunder Pan Tilt Zoom (PTZ) – en helt ny kategori for Arlo – som giver flere familier adgang til både smartere og mere fleksibel beskyttelse. De nye kameraer løser nemligt problemet med blinde vinkler, både indendørs og udendørs.





Mere intelligent beskyttelse med Arlos Early Warning System

Early Warning System drives af Arlo Secure AI, som konstant hjælper med at identificere og advare brugere om potentielle risici. AI-systemet kan genkende væsentligt mere end traditionelle bevægelsesaktiverede kameraer. Her kan du f.eks.:

Genkende kendte personer og køretøjer

Registrere dyr og pakker

Få notifikationer om brand og flammer

Træne din AI til at genkende specifikke situationer, som f.eks. en garageport der står åben eller et lys der er tændt

Få advarsler, der skelner mellem reelle trusler og almindelige dagligdagsaktiviteter

Med europæisk cloudhosting og strenge databeskyttelsesforanstaltninger sørger Arlo for, at deres kunders data forbliver sikre i overensstemmelse med lokale regler.





Essential 3-serien: pan-tilt-zoom-sikkerhed med indbygget AI





Essential 3 Outdoor Pan Tilt Zoom (PTZ)

Arlos første PTZ-kamera kan rotere hele 360° rundt og kommer med et imponerende synsfelt på 130°, hvilket er betydeligt bredere end mange andre konkurrenter. Kameraet fås både med HD- og 2K-opløsning og kommer også med autotracking, der gør det muligt for kameraet at følge bevægelser fra start til slut.





Essential 3 Indoor PTZ

Indoor PTZ kombinerer et privacy-first design med dækning 360° rundt, så du kan følge med i alle indendørs aktiviteter – uanset om du vælger HD eller 2K-modellen. Kameraet følger automatisk med i et rum, når der sker aktiviteter og drejer automatisk væk, når det er deaktiveret. Perfekt til familier, der ønsker ro i sindet uden at gå på kompromis med privatlivet.





Essential 3 Outdoor

Vejrbestandigt, trådløst og nemt at installere: Essential 3 Outdoor fanger alle detaljer i skarp HD eller 2K-opløsning og gør det både dag og nat. Kameraet kommer med indbygget spotlight og sirene, så det er ikke kun kan optage, men også aktivt afskrække ubudne gæster.





Essential 3 Outdoor XL

For dem, der har brug for ekstra udholdenhed, tilbyder Outdoor XL en batterilevetid, der er op til fire gange længere mellem opladninger – med de samme avancerede registrerings- og afskrækkelsesfunktioner som den almindelige Outdoor-model.

Essential 3 Indoor

Kompakt og diskret er de to bedste ord til at beskrive Essential 3 Indoor. Her er et kamera, der er ideelt til at holde øje med børn, kæledyr eller ældre familiemedlemmer. Kameraet kommer med fremragende privatlivsfunktioner – f.eks. et automatisk privatlivsdæksel, der kan lukkes automatisk eller manuelt via appen.





”Med Essential 3-serien bringer vi vores Early Warning System til flere hjem end nogensinde før,” siger Adrienne Sharkey Perves, Managing Director hos Arlo. ”Denne serie viser vores evner til at kombinere innovativt design med intelligent teknologi og give kunderne ikke blot kameraer, men skræddersyet hjemmesikkerhed og ægte tryghed. Vores nye Pan Tilt Zoom-modeller sætter især en ny standard, når det kommer til fleksibilitet og dækning på markedet for hjemmesikkerhed.”



