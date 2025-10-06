tweak logo

Arlo lancerer Essential 3-serien

Arlo Europe annoncerer i dag lanceringen af Essential 3-kameraserien. Den nye Essential 3-serie placerer Arlos AI-drevne Early Warning System i hjertet af hjemmet.
Af Kenneth Johansen
6 oct. 2025 kl. 10:01
Ved at kombinere avanceret registrering, genkendelse og  proaktive advarsler hjælper det kunder med at opdage trusler, før de eskalerer, og giver dem  mulighed for at handle med det samme. Essential 3-linjen udvider Arlos produktsortiment med nye  kameratyper, herunder Pan Tilt Zoom (PTZ) – en helt ny kategori for Arlo – som giver flere familier  adgang til både smartere og mere fleksibel beskyttelse. De nye kameraer løser nemligt problemet  med blinde vinkler, både indendørs og udendørs.


Mere intelligent beskyttelse med Arlos Early Warning System 

Early Warning System drives af Arlo Secure AI, som konstant hjælper med at identificere og advare  brugere om potentielle risici. AI-systemet kan genkende væsentligt mere end traditionelle  bevægelsesaktiverede kameraer. Her kan du f.eks.: 

  • Genkende kendte personer og køretøjer 
  • Registrere dyr og pakker 
  • Få notifikationer om brand og flammer
  • Træne din AI til at genkende specifikke situationer, som f.eks. en garageport der står åben  eller et lys der er tændt 
  • Få advarsler, der skelner mellem reelle trusler og almindelige dagligdagsaktiviteter 

Med europæisk cloudhosting og strenge databeskyttelsesforanstaltninger sørger Arlo for, at deres kunders data forbliver sikre i overensstemmelse med lokale regler. 


Essential 3-serien: pan-tilt-zoom-sikkerhed med indbygget AI


Essential 3 Outdoor Pan Tilt Zoom (PTZ)

Arlos første PTZ-kamera kan rotere hele 360° rundt og kommer med et imponerende synsfelt på  130°, hvilket er betydeligt bredere end mange andre konkurrenter. Kameraet fås både med HD- og  2K-opløsning og kommer også med autotracking, der gør det muligt for kameraet at følge  bevægelser fra start til slut. 

Essential 3 Indoor PTZ

Indoor PTZ kombinerer et privacy-first design med dækning 360° rundt, så du kan følge med i alle  indendørs aktiviteter – uanset om du vælger HD eller 2K-modellen. Kameraet følger automatisk  med i et rum, når der sker aktiviteter og drejer automatisk væk, når det er deaktiveret. Perfekt til  familier, der ønsker ro i sindet uden at gå på kompromis med privatlivet. 


Essential 3 Outdoor

Vejrbestandigt, trådløst og nemt at installere: Essential 3 Outdoor fanger alle detaljer i skarp HD eller 2K-opløsning og gør det både dag og nat. Kameraet kommer med indbygget spotlight og  sirene, så det er ikke kun kan optage, men også aktivt afskrække ubudne gæster. 


Essential 3 Outdoor XL

For dem, der har brug for ekstra udholdenhed, tilbyder Outdoor XL en batterilevetid, der er op til fire  gange længere mellem opladninger – med de samme avancerede registrerings- og  afskrækkelsesfunktioner som den almindelige Outdoor-model. 

Essential 3 Indoor 

Kompakt og diskret er de to bedste ord til at beskrive Essential 3 Indoor. Her er et kamera, der er  ideelt til at holde øje med børn, kæledyr eller ældre familiemedlemmer. Kameraet kommer med  fremragende privatlivsfunktioner – f.eks. et automatisk privatlivsdæksel, der kan lukkes automatisk  eller manuelt via appen. 

”Med Essential 3-serien bringer vi vores Early Warning System til flere hjem end nogensinde  før,” siger Adrienne Sharkey Perves, Managing Director hos Arlo. ”Denne serie viser vores  evner til at kombinere innovativt design med intelligent teknologi og give kunderne ikke  blot kameraer, men skræddersyet hjemmesikkerhed og ægte tryghed. Vores nye Pan Tilt Zoom-modeller sætter især en ny standard, når det kommer til fleksibilitet og dækning på  markedet for hjemmesikkerhed.” 


