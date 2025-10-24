Philips Hue Bridge Pro

Signify, som står bag Philips Hue serien af lys, er klar med en opgradering til deres hjernen i deres system. Den nye Hue Bridge Pro udvider mulighederne, men henvender sig nok mest til den krævende Hue bruger.

Centrale Features:

Chip: Hue Chip Pro – Quad-Core Cortex-A35 @ 1.7 GHz

MotionAware™, AI-drevne scener, Hue Sync, Hue Secure Kompatibilitet: Apple Home, Alexa, Google Assistant, SmartThings





En tur rundt om Philips Hue Bridge Pro

Philips Hue Bridge Pro er ikke bare en opgradering, det er en ny generation af smart home-hjertet i Hue-systemet. Med en kraftig ny chip og markant forbedret kapacitet er den bygget til dem, der vil tage deres intelligente belysning til næste niveau.

Designet har fået et løft med en mat sort finish og et mere minimalistisk udtryk. Den er stadig kompakt, men med et større touch-knapområde og kun to LED-indikatorer på fronten. Det er en diskret, men tydelig opgradering fra den klassiske hvide Hue Bridge.

Under overfladen finder vi Hue Chip Pro, en quad-core processor med 1.7 GHz og hele 8 GB RAM. Det betyder op til fem gange hurtigere responstid og tre gange så stor kapacitet som forgængeren. Du kan nu tilslutte op til 150 lyskilder, 50 tilbehørsenheder og gemme op til 500 scener, perfekt til store opsætninger og fremtidssikring.

En af de mest interessante nyheder er MotionAware, som gør det muligt at bruge dine Hue-lamper som bevægelsessensorer, helt uden ekstra hardware. Med mindst tre lamper i samme rum kan du oprette et bevægelsesområde, der automatisk tænder lyset eller sender dig notifikationer ved aktivitet.

Bridge Pro understøtter både Ethernet og Wi-Fi, hvilket giver fleksibel placering i hjemmet. Strømforsyningen sker via USB-C, hvilket er en klar forbedring i forhold til tidligere modeller med klodsede netadaptere. Dog understøttes Power over Ethernet (PoE) ikke officielt.

Sikkerheden er også opgraderet med fuld systemkryptering via Zigbee Trust Center, og Bridge Pro er kompatibel med alle de store smart home-platforme, inkl. Apple Home, Google Assistant og Alexa.

Du får adgang til avancerede funktioner som Hue Sync til underholdning og Hue Secure til hjemmets sikkerhed.

Alt i alt er Philips Hue Bridge Pro en kraftfuld og fremtidssikret løsning til dig, der vil have det bedste fra Hue-universet. Den er ikke et must for alle, men hvis du har mange enheder, ønsker hurtigere respons og vil udnytte de nyeste funktioner, er Bridge Pro et oplagt valg.





Opsætning

Opsætning af Hue enheder sker gennem Hue app’en på din smartphone, og det er naturligvis også tilfældet for Hue Bridge Pro.

Hvis du skal lave en ny opsætning, så er det blot at følge guiden i appen, og så er du ret hurtigt på plads og klar til at tilføje lys og tilbehør.

Hvis du, som mig, allerede har en Hue opsætning i dit hjem, så er der heldigvis mulighed for at lave en migrering, hvor du flytter alle enheder, zoner og indstillinger med over på den nye Hue Bridge Pro.

Det gik i mit tilfælde uden de store problemer, men det tog omkring en halv time for systemet at flytte alle enheder og indstillinger fra den gamle almindelige Hue Bridge.

Herefter var tingene på plads helt, som jeg var vant til i Hue app’en. Jeg kunne ikke mærke nogen forskel på den normale brug af enheder, zoner og automatiseringer.

Man skal dog være opmærksom på, at hvis man bruger sine Hue enheder i andre integrationer, så sker flytningen ikke automatisk. Alt efter hvilken tjeneste der er tale om, skal man være opmærksom på, at der kan være begrænset understøttelse for den nye Bridge Pro. Så det er en god ide at tjekke op på den slags, inden man skifter, hvis det er noget man bruger i sit setup.

I mit tilfælde bruger jeg i mit Smart Home setup også en Homey Pro til samling og styring af enheder fra forskellige producenter heriblandt også Philips Hue.

Her skulle jeg manuelt ind og opdatere alle mine Flows, så de trak på den nye Hue Bridge Pro. I mit tilfælde tog det ikke så lang tid, da jeg ikke har super mange opsætninger.





Test

En af de primære forskelle i skiftet til den nye Hue Bridge Pro er den større kapacitet. Det er både i forhold til at kunne tilslutte betydeligt flere enheder end tidligere, men også den større kapacitet, som den kraftigere hardware giver i forhold til ydelsen.

I forhold til enheder er vi gået fra omkring 50 tilsluttede enheder og omkring 12 tilbehør, som kontakter eller lign. På Hue Bridge Pro er det opgraderet til 150+ enheder og 50 stykker tilbehør. Oven i det kommer også muligheden for at gemme betydeligt flere Zoner og scener.

Jeg var ikke selv over de 50 enheder, som den normale Hue Bridge kunne klare, men med omkring 40 lys og en god håndfuld tilbehør, i form af kontakter og stik, så kunne jeg godt se mig selv ramme grænsen snart. At få tredoblet den kapacitet er i den grad en god fremtidssikring at have.

Der hvor jeg dog har fået den mest håndgribelige opdatering er med den nye hardware, som har mere kraft og dermed hurtigere sørger for, at dine enheder svarer når du skifter scene, tænder eller slukker lys eller benytter dig af automatiseringer.

En anden mulighed er også den nye MotionAware mulighed, hvor du kan bruge dine lys som bevægelsessensorer, og på den måde opsætte automatiseringer uden behov for en dedikeret sensor.

Det åbner op for nye muligheder, men har naturligt nok også lidt begrænsninger. MotionAware fungerer ved, at systemet måler på udsving i Zigbee signalet, som dine enheder kontinuerligt sender frem og tilbage mellem hinanden. Når der er nogen der bevæger sig igennem sådan et felt, kan systemet opdage det, og du kan så via Hue app’en koble det op, så du tænder lyset eller får en notifikation.

Det kræver dog, at du har mellem tre og fire lys rimeligt jævnt fordelt i den zone, som du gerne vil bruge. Så du kan ikke bruge det til den ene lampe du har ved trappen eller i gangen.

Opsætningen er ret ligetil og hurtig klaret. Når det er på plads, så kan du i Hue app’en angive, hvad du gerne vil have der sker. Meget praktisk, så behøver det dog ikke kun at være begrænset til lyset i det rum, hvor bevægelseszonen er oprettet. Så du kan godt bruge en bevægelseszone i et rum, til at udløse en effekt i et andet rum i hjemmet.

Jeg testede MotionAware en smule i stuen, hvor det kan være praktisk at lyset tænder, hvis man ender med at skulle igennem stuen om natten. Her virkede det uden problemer, men på grund af den måde mine lamper er placeret i rummet, kunne det godt lade sig gøre at komme ret langt ind i rummet, alt efter hvilken ende af rummet man kom ind fra, før lyset blev tændt.

Man kan i Hue app'en tilpasse hvor følsomt systemet skal være.





Pris

Jeg kan pt finde Hue Bridge Pro med en online pris på omkring 550 kroner. Det er omkring dobbelt pris i forhold til den almindelige Hue Bridge.





Konklusion

Den nye Hue Bridge Pro er en solid opgradering til Hue systemet, som giver muligheden for at dit system kan vokse med de moderne muligheder. Det gamle system er stadig mere end rigeligt for mange brugere, men for de krævende brugere med mange enheder, zoner og scener, og som bruger sit Hue økosystem meget, var begrænsningen stor. Det har været muligt at omgå dette ved at bruge mere end en Hue Bridge, men det var ikke en optimal løsning.

Det løser den nye Bridge Pro på rigtigt god måde, og giver med den opgraderede hardware også en forbedring i hastighed og den generelle brug.

Tilføjelsen af nye features som MotionAware er også velfungerende, og giver en ny grad af fleksibilitet til Hue systemet.

Prisen stiger naturligvis, men når man ser på hvad man får med for prisen, synes jeg det er penge godt givet ud for den krævende bruger.

Vi lander med en endelig karakter på 9, for en solid opgradering til hjertet af dit Hue økosystem. Den eneste ulempe er at tredjeparts integrationer ikke overflyttes helt så let, men det skal Hue holdet naturligvis ikke stå på mål for.





Fordele:

Kraftigere hardware

Mulighed for MANGE flere enheder

MotionAware tilføjelse

Let migrering fra eksisterende Hue Bridge





Ulemper:

Tredjeparts integrering kan være besværlig.