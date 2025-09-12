Dreame arbejder på det komplette Smart Home

IFA er netop overstået og en af de producenter der var stort til stede på messen i Berlin var Dreame. De viste en del nyheder frem på IFA og løftede samtidigt sløret for, at de fremadrettet vil satse endnu mere på andet end de støvsugere, som mange måske kender dem bedst for.

12 sep. 2025 kl. 10:47 Af Kenneth Johansen

Dreame sigter efter at blive en mere komplet leverandør af smarte løsninger til hjemmet. Vi har set på en del af deres rengøringsløsninger i form af ledningsfri- og robotstøvsugere. På IFA i år præsenterede Dreame da også et par nyheder i hvad vi kan kalde deres kerneområde.

Aqua-serien: Smartere gulvpleje med friskvandsrens

Med Dreames nye Aqua-serie bliver gulvvask lettere, renere og mere hygiejnisk. Serien bygger videre på den populære X-serie og introducerer en rullemoppe med friskvandsrens, der holder sig ren under arbejdet og sikrer, at du altid får et hygiejnisk resultat – perfekt i hjem med børn, kæledyr eller blot en helt almindelig, travl hverdag.

Aqua10 Ultra Roller Complete kombinerer den selvrensende AquaRoll-moppe med FluffRoll-teknologi, der fjerner støv, hårde pletter og snavs helt ned i små revner og sprækker. AutoSeal beskytter tæpperne mod fugt, mens ThermoHub selvrensning ved 100°C holder moppen frisk og klar til brug.

Aqua10 Ultra Track Complete er udviklet til hårde gulve og benytter TrackSync-teknologi, der vasker med konstant varmt vand (op til 45°C*). Den brede kontaktflade og det stærke nedadgående tryk gør den effektiv til fastsiddende pletter og dybe sprækker, hvor andre maskiner ofte må give op.

Med Aqua-serien slipper du for bøvlet med spande, klude og manuel skrubben og får rene gulve på den nemme måde.

Matrix10 Ultra: Robotstøvsugeren med tre moppefunktioner

Et køkkengulv fedtet af madlavning, et badeværelsesgulv med vandpletter og et stuegulv, der kræver skånsom pleje. Normalt ville det betyde forskellige redskaber og rengøringsmidler, men Matrix10 Ultra klarer det hele, for verdens første robotstøvsuger med både Multi-Mop Switching Dock og et unikt Three-Solution Compartment vælger nemlig automatisk den rette kombination til hvert enkelt rum.

Docken rummer tre forskellige moppetyper: skrubbepuder med nylonbørster til køkkengulvet, vandabsorberende svampepuder til badeværelset og termiske moppepuder til de øvrige rum. Robotten registrerer automatisk, hvor den befinder sig, og skifter til den moppe, der giver det bedste resultat.

Three-Solution Compartment giver desuden mulighed for at tilpasse rengøringen yderligere med tre forskellige rengøringsmidler. Ét til at neutralisere kæledyrslugt, ét til pleje af sarte trægulve og ét til den daglige rengøring. Kombinationen af de to teknologier betyder, at Matrix10 Ultra leverer målrettet rengøring i hele hjemmet – helt uden at du skal skifte mopper eller midler undervejs.

H15 Mix 7-i-1: Én maskine til alle gulvtyper

Støv, pletter, spild og dyrehår – H15 Mix klarer det hele. Dreames nye våd- og tørstøvsuger kombinerer hele syv funktioner i én maskine og er skabt til at håndtere hverdagens rengøringsopgaver, uanset gulvtype.

Med en sugeevne på 23.000 Pa tager den alt fra det helt fine støv til de mest genstridige pletter. Det ultralave 180°-design gør det nemt at komme ind under møbler, mens Omni-wheel-teknologien sikrer en jævn og ridsefri bevægelse. Kæledyrsejere får desuden glæde af TangleCut 2.0, som effektivt fjerner hår fra børsterne og sørger for, at maskinen altid er klar til brug – uden sammenfiltringer af hår og ekstra vedligeholdelse.

Smart Ratio Cleaning justerer automatisk både sugeevne, vand og rengøringsmiddel efter snavsniveauet, så du altid får det bedste resultat med mindst mulig indsats. Én påfyldning kan holde i op til en måned, og med op til 75 minutters driftstid samt mulighed for at skifte batteri kan H15 Mix rengøre helt op til 400 m² uden afbrydelser.

Cyber X og Cyber10 Ultra: Robotstøvsugere der forcerer trapper og samler op efter dig

Forestil dig en robotstøvsuger, der ikke bare navigerer rundt i stuen, men også selv tager trapperne til næste etage - det er præcis, hvad Cyber X gør. Når Cyber X skal skifte etage, kobler den sig automatisk på QuadTrack, der fungerer som en lille elevator og transporterer støvsugeren sikkert op eller ned ad trappen for herefter at fortsætte rengøringen. QuadTrack kan håndtere trin på op til 25 cm og tilpasser sig forskellige trindybder og -geometrier, så bevægelsen bliver både glidende og sikker.

Små krummer, gemt støv under sofaen og ting, der ligger i vejen, er normalt det, der afslører robotstøvsugerens begrænsninger. Cyber10 Ultra vender det hele på hovedet som den første robot, der med sin arm kan gribe, flytte og nå ind dér, hvor andre bare kører forbi.

Dreame rykker ud i haven

Dreame er dog også klar til nu at bruge alle de ting de har lært ved at lave robotstøvsugere til nu også at pleje din have. Vi har allerede set deres A serie af robotplæneklippere men på IFA havde de nyt med til deres udvalg på den front med den nye A3.

A3 AWD-serien: Robotplæneklipperne, der kan det hele

Forestil dig, at du sidder på terrassen med en kop kaffe, mens plænen bliver klippet helt ud til kanten. Med A3 AWD-serien lancerer Dreame sine mest avancerede robotplæneklippere til dato, udviklet til at spare dig for timevis af havearbejde.

Plæneklipperne kombinerer OmniSense 3.0-navigation, EdgeMaster 2.0-kanttrimning og kraftfulde 4WD-navmotorer, der uden problemer håndterer skråninger, ujævnt terræn og haver med flere zoner. Med højpræcis 3D-LiDAR og binokulær AI-vision skaber de detaljerede 3D-kort over haven og registrerer mere end 300 genstande, lige fra haveredskaber til små dyr.

Fremtiden er intelligent

Dreame har for længst positioneret sig i hele Norden som en altomfavnende virksomhed, der gør livet lettere og hverdagen sjovere.

På IFA 2025 præsenteres et komplet smart home-økosystem, der både omfatter rengøringsløsninger, smarte køkkenprodukter, hvidevarer og personlige plejeprodukter. Firmaets innovative tilgang, vil også inden længe sprede sig til et andet af hjemmets rum, med introduktionen af en nye serie af TV-produkter.

Dette markerer et skifte fra enkeltstående produkter til en samlet, intelligent livsstilsoplevelse. Dreame rykker dermed ud over de klassiske smart gadgets og arbejder målrettet mod et helhedsorienteret økosystem, hvor smarte, integrerede produkter vil kunne gøre hverdagen nemmere og sjovere.

