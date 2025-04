Roborock Saros 10

For de fleste af os er rengøring en opgave, som vi gerne vil bruge så lidt tid på som muligt. Heldigvis er der efterhånden rigtigt gode muligheder for at uddele en del af rengøringen til robotter og i dag tager vi et kig på en robotstøvsuger fra Roborock, som kan klare både støvsugning og gulvvask.

14 apr. 2025 kl. 08:48 Af Kenneth Johansen

Centrale specifikationer

Color: Sort og hvid

Sort og hvid Lydstyrke (Balanceret tilstand): 64dB

(Balanceret tilstand): 64dB Egnet område: 240 m2

240 m2 Nominel effekt: 65W

65W Volumen af støvspand: 270ml

270ml Kapacitet for vandtank: 70ml

70ml Batterikapacitet: 6400mAh

6400mAh Brugstid (støjsvag tilstand): 220min

220min Dimensioner: 350*353*79.8mm (Robot) 440*409*470mm (Dockingstation)

350*353*79.8mm (Robot) 440*409*470mm (Dockingstation) RetractSense navigationssystem

Reaktiv AI 3.0 genkendelse af forhindringer

DuoDivide anti-sammenfiltringsbørste

FlexiArm Riser teknologi

VibraRise 4.0 Moppesystem

Automatisk afmontering af moppe

RockDock Ultra 2.0

Som vi kan se herover, så er der en række praktiske informationer sammen med en del af Roborocks egne buzzwords for de features de har med i Roborock Saros 10. Vi ser nærmere på, hvor godt de kommer i mål med dem.





En tur rundt om Roborock Saros 10

Roborock Saros 10 kommer godt pakket i en stor kasse og kræver lidt tid med udpakning og opsætning, før man er klar til at gå i gang.

På overfladen er der ikke så meget nyt med Saros 10 i forhold til udformning og design, sammenlignet med andre lignende systemer.

Sættet består af selve robotstøvsugeren i det efterhånden velkendte runde lidt UFO-lignende design. Saros 10 er dog ret lav med en effektiv højde på lige under 8 cm. Det betyder naturligvis, at den kan komme ind steder, hvor højere støvsugere ville have problemer.

Den lave højde er dog ikke det eneste specielle ved Saros 10, som er pakket med en del smarte features og teknologier, som vi kommer ind på om lidt.

Sammen med Saros 10 får vi også en docking station. Det er Roborocks RockDock 2.0. Docken tjener både som opladningsstation for Saros 10 støvsugeren, men det er også i den at støvsugeren automatisk kan tømme sin støvpose samt skifte vand løbende i forbindelse med gulvvask og få rengjort og tørret moppen.

Docken indeholder en støvsugerpose, som er tilgængelig via fronten af docken. Her kan robotten løbende tømme sin egen indbyggede støvbeholder. Det er også her vi finder en lille beholder til rengøringsmiddel, så systemet selv kan supplere med det i forbindelse med gulvvask. Der følger dog ikke noget rengøringsmiddel med i kassen til Saros 10, hvilket var lidt skuffende.

I toppen af docken kan vi via en lem få adgang til de to vandbeholdere. Der er en til rent vand og en til det opsamlede beskidte vand, som kommer ud af gulvvaskene.

De to er tydeligt markeret med piktogrammer, så man ved hvilken der er til rent og hvilken der er til beskidt vand.

Indbygget i docken er også et system, som kan rengøre og tørre støvsugeren og den moppe der bruges i forbindelse med gulvvask. Moppen kan rengøres grundigt ved hjælp af vand, der opvarmes til 80 grader for at sikre en hygiejnisk rengøring af både moppen og docken.

Opladning af Saros 10 kan klares på 150 minutter via docken

Hvis vi springer tilbage til støvsugeren, så er det naturligvis her vi finder de fleste smarte features.

Navigationen på Saros 10 klares af en kombination af LiDAR, der kortlægger omgivelserne, et vidvinkels kamera og sensorer, der i kombination hjælper Saros 10 til at navigere rundt i dit hjem.

LiDAR delen er placeret i et lille tårn på toppen af Saros 10. Den scanner og kortlægger omgivelserne både i forhold til den indledende kortlægning af dit hjem, men også i forhold til den generelle navigation i hjemmet og undgåelse af forhindringer.

Det smarte ved LiDAR tårnet er dog, at det kan sænkes når Saros 10 har behov for at kunne under lave møbler, som fx skabe eller sofaer. Her kan de andre sensorer hjælpe med til at identificere, hvornår der er behov for en at sænke LiDAR enheden og hvornår der igen er plads til den. Det er når LiDAR delen er trukket ned, at Saros 10 kan klare en højde på lige under 8 cm.

Kameraet og sensorerne der er fordelt rundt på Saros 10 mål ifølge Roborock nøjagtige afstanden til genstande omkring støvsugeren og kan på millisekunder reagere på nye forhindringer, som børn eller dyr der kommer i vejen.

Ser vi på undersiden af Saros 10 klares fremdriften af to store baghjul og et næsehjul. Saros 10 er udstyret med hvad Roborock kalder Adaptlift chassis og angiver, at den kan klare tærskler op til fire cm i højden. Hjulene på Saros 10 kan simpelthen løfte sig for at klare turen over fx dørtrin.

Det har også den anden fordel, at Saros 10 kan tilpasse højden i forbindelse med generelt brug med 10 mm. Det kan være når den fx møder højre tæpper. På den måde undgår man, at sugeåbningerne blokeres af de lange fibre i tæppet.

Når vi er ved lange ting, så har Saros 10 også et praktisk design på de to børster i bunden. De er designet og vinklet, så man undgår sammenfiltrede hår. I stedet for ledes de ind mod midten. De to børster kører med forskellige hastigheder så hårklumper rives fra hinanden og suges op i støvbeholder.

Det er også i bunden, at de finder moppen som bruges til gulvvask. I modsætning til mange andre robotstøvsugere, er der ikke tale om to roterende moppen, men i stedet for en samlet. Roborock har designet moppen, så den under brug vibrerer op til 4000 gange i minuttet.

Saros 10 kan også dynamisk registrere underlaget, så moppen løftes når robotten møder tæpper, så man undgår våde tæpper. Hvis man kun vil støvsuge, kan Saros 10 også indstilles til at afmontere og efterlade moppen i docken.

De runde design på en robotstøvsuger egner sig naturligvis meget dårligt til at komme ud i hjørnerne af vores hjem. For at afhjælpe det har Roborock designet Saros 10 med den lille ekstra børste, som vi kender fra mange andre robotstøvsugere.

På Saros 10 er den dog lavet med Roborocks FlexiArm Riser system. Det betyder, at børsten kan justeres i højden og bredden eller gemmes helt væk, hvis den ikke skal bruges. På den måde undgår man at den støder på dine møbler.

På samme måde som sidebørsten har Saros 10 også en lille ekstra kantmoppe, der sørger for vask langs kanter, hvor den normale moppe ikke kan nå. Den kommer kun i spil når Saros 10 registrerer, at den er tæt på en kant. Hvis ikke det er tilfældet, trækkes den væk.





Software

Opsætning og kontrol af Saros 10 sker gennem Roborock app’en til din telefon. Før man kan komme i gang med rengøringen, skal man igennem en opsætning.

Det er dog dejligt ligetil og app’en guider dig hele vejen igennem, mens støvsugeren tilføjes i app’en og tilsluttes dit hjemmenetværk.

Når støvsugeren er tilføjet, skal den kortlægge dit hjem. Det kan den klare automatisk ved at køre en tur igennem hjemmet, hvor den bruger sine mange sensorer til at kortlægge dine rum.

Du kan oprette flere forskellige kort, hvis dit hjem er opdelt i fx flere etager. I mit tilfælde tog det Saros 10 omkring ti minutter at kortlægge de omkring 60 m2 af vores stueetage.

Systemet opdelte herefter rum, baseret på hvor den havde målt døråbninger. Den ramte ikke helt plet, men efterfølgende var det let at gå ind og hjælpe app’en med at opdele rum rigtigt.

Systemet registrerede endda også typerne af gulv, som bestod af en kombination af klinker og laminatgulve.

Hvis der er områder i dit hjem, hvor Saros 10 ikke skal komme, kan man opsætte No-Go Zoner eller indsætte virtuelle vægge via app’en.

Kombinationen af kamera og sensorer på Saros 10 var i det hele taget rigtig god til at identificere mange af de elementer, den mødte på sin tur igennem vores hjem.

Det var fx ting som kabler, møbler og andre genstande, som den efterfølgende kunne forholde sig til og undgå, hvor det var nødvendigt. En super praktisk feature, som burde være med til at undgå at støvsugeren ender med at blive fanget i kabler eller andre genstande rundt om i hjemmet.

Efter opsætningen er klaret, er der i app’en masser af muligheder for at tilpasse og styre Saros 10 og dens rengøringsopgaver.

Du kan vælge hvordan du vil have rengøringen klaret og vælge imellem støvsugning, gulvvask eller begge dele, og vælge hvilke rum eller områder du ønsker rengjort. Du kan gøre det manuelt løbende, som du synes du har behov for, eller du kan oprette rutiner baseret på de behov I har i hjemmet.

Det kunne fx være en opgave, der klarer køkken og spiseområder hver dag eller entreen, hvor man kommer ind med beskidt fodtøj.

Der er også mulighed for at opsætte rengøring på et skema, så Saros 10 automatisk på bestemte tidspunkter går i gang med rengøringen.





Generelt er der super brede muligheder for styring og tilpasning af Saros 10 igennem Roborock app’en. Der er et væld af indstillinger for robotten, men også for den tilhørende dock. Mulighederne for tilpasning af rengøring baseret på netop dine behov er rigtigt gode med mulighed for specielt fokus på fx gulve, tæpper eller specifikke områder i hjemmet, som specielle rum eller områder hvor kæledyr færdes med fx kattebakker eller madskåle.

Roborock har også gjort vedligeholdelse af støvsuger og robot nem, med en oversigt over hvornår de forskellige sliddele som børster og filtre bør skiftes.





Test

Jeg har haft Roborock Saros 10 på besøg i en lille måned nu og har testet den over det ca 240 m2 jeg har tilgængeligt fordelt på to etager. Sammensætningen af huset betyder, at der skulle oprettes tre zoner i alt med separate kort, da huset er opdelt på en måde, hvor Saros 10 ikke kan køre frit mellem dem alle.

Den del af opgaven var let klaret men krævede indledningsvis lidt arbejde. I forbindelse med kortlægningen skal Docken flyttes med rundt til de forskellige dele af huset.

Efter kortlægningen er klaret, er det dog nok bare at flytte selve Saros 10 robotten og vælge det rigtige kort i app’en. Herefter kan Saros 10 selv finde rundt i hjemmet og klare rengøringen.

I den forbindelse er det dog vigtigt at være opmærksom på, at robotten i forbindelse med gulvvask regelmæssigt skal tilbage til docken for at vaske og fugte moppen. Det bliver naturligvis besværligt, når ikke docken står i samme område som man vil rengøre.

Bortset fra den udfordring har Saros 10 klaret opgaven med skift mellem flere områder i fin form, og den har ikke haft nogen problemer med at finde ud af, hvor den befinder sig.

I forhold til rengøringsopgaverne har Saros 10 også klaret opgaven rigtigt fint. Vi har et hjem med to voksne, to små børn og en hund, så der er masser af muligheder for snavs i hjemmet.

Saros 10 har en sugekraft på 22.000 Pa, som har klaret alle udfordringer i min test og har efterladt fine rene gulve.

Batteriet i Saros 10 er på 6400mAh, hvilket har været mere end rigeligt til grundige rengøringer i løbet af min test. Når docken i samme omgang også kan oplade batteriet fra 0%-100% på to en halv time betyder det, at man hurtigt kan være klar igen.

Jeg har været specielt imponeret over hvordan Saros 10 klarede navigationen rundt i hjemmet. I forbindelse med kortlægningen ryddede jeg så meget op som muligt, og fjernede en del møbler osv for at få det bedste resultat.

Efterfølgende har jeg dog kun ryddet let op i forbindelse med støvsugning og lidt mere i forbindelse med gulvvask. Det betyder, at Saros 10 har været udfordret af stole, der flyttes rundt og ikke mindst et udvalg af legetøj, der er spredt rundt om i hjemmet.

Ingen af de ting har dog skabt problemer og jeg har på intet tidspunkt oplevet at Saros 10 har siddet fast eller er blevet viklet ind i kabler eller andet, hvilket jeg har oplevet som problemer med andre robotstøvsugere.

I stedet for kan jeg se i app’en at Saros 10 via kameraet løbende genkender ting som kabler, møbler og genstande og opdaterer kortet og sin vej igennem hjemmet for at undgå problemer.

Systemet genkender også løbende møbler og inventar i hjemmet og opdaterer intelligent kortet. Den kan endda tage billeder af tingene, så man kan dobbelttjekke tingene. Den AI der er indbygget i Saros 10 er ret god til at genkende genstande og er også indstillet til at identificere fx “pet waste” aka hundelort, så man undgår at det trækkes med rundt i hjemmet og ender i støvsugeren.

Her har Saros 10 et par gange tagget ting som “pet waste”, som dog senere har vist sig blot at være en sok eller andet, så systemet rammer ikke helt plet. I de her tilfælde er det dog et område, hvor jeg hellere vil gå med livrem og sele, end risikere et potentielt ret ulækkert uheld.

De mange opdateringer betyder også, at man ikke altid får en rengøring der kommer hele vejen rundt i hjørnerne af hjemmet. Hvis jeg støvsuger manuelt så vil jeg jo løbende flytte stole osv for at komme til og den mulighed har Saros 10 naturligvis ikke.

Det synes jeg dog i høj grad opvejes af den bekvemmelighed, som man opnår ved blot at kunne klikke i app’en og så klares støvsugningen. Det har uden tvivl betydet, at vi har fået et renere hjem end før Saros 10 var på besøg, simpelthen fordi det er så let oftere at støvsuge eller vaske gulvene.

Det er dejligt at kunne sætte Saros 10 til at støvsuge og vaske gulvet omkring spisebordet hver aften. Det bliver alt andet lige lidt mere beskidt, når man har en 10 måneder gammel dreng, der bestemt ikke synes at mad nødvendigvis hører til på en tallerken.

At kunne automatisere en stor del af rengøringen i hjemmet er en stor bonus, og Saros 10 klarer opgaven super effektivt.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Roborock Saros 10 med en online pris på lige under 12.000 kroner. Det placerer Robotrock Saros 10 i high-end segmentet af markedet.





Konklusion

Det har været en fornøjelse at have besøg af Roborock Saros 10, og resultatet har været et betydeligt renere hjem.

Saros 10 er fyldt op med en imponerende liste af features både rent fysisk i robot og dock, men også gennem app’en der intelligent styrer og tilpasser rengøringen i hjemmet.

Min oplevelse med Roborock Saros 10 har været en af de bedste og mest featurerige jeg har prøvet til dato.

Roborock tager sig dog også ret godt betalt for de mange features, og Saros 10 er en af de dyreste robotstøvsugere jeg kan finde i online butikkerne nu.

Med den høje pris får man dog også en støvsuger, der automatisk klarer en stor del af opgaverne selv, automatisk tømmer støvposen og rengører både dit hjem, docken og sig selv.

Om man synes den høje grad af features og automatisering er 12.000 kroner værd, må være en personlig vurdering. Der findes et væld af meget billigere robotstøvsugere på markedet, men pt er Roborock Saros 10 en af de mest featurerige og effektive jeg har mødt. Prisen gør stadig lidt ondt.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for en effektivt og featurerig robotstøvsuger, som dog også kommer med en høj pris.





Fordele

Let opsætning

God batteritid og stærk sugeevne

God app

Effektiv rengøring

Stærk navigation





Ulemper