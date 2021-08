Sådan opdaterer du Philips Hue firmware

Dine Philips Hue pærer, bridges og switche har alle en firmware, du kan opdatere, og bør gøre fra tid til anden, når ny firmware frigives fra producenten. En ny firmware-version, kan medbringe nye funktioner eller lukke kritiske sikkerhedshuller. Sådan kontrolleres nu efter nye opdateringer og installeres Hue-firmaren.

Opdateringer installeres via Hue-appen til iPhone, iPad eller Android. De kan installeres automatisk, så du aldrig behøver at tænke over det i hverdagen, og vi anbefaler, at du aktiverer automatiske opdateringer, hvis du ikke allerede har gjort det. Opdateringen, der senest lappede sikkerhedshullet i softwaren til Philips Hue, blev frigivet i midten af januar 2020, så der er en god chance for, at den allerede er installeret på din hardware.

Sådan kontrolleres der efter og installeres Philips Hue firmware

1) Åbn Hue-appen på Android, iPhone eller iPad tjek efter opdateringer.

2) Tryk på “Indstillings-ikonet/Settings i bunden af skærmen. Rul ned, og tryk på "Softwareopdatering" nær bunden af listen.

3) Du får vist en meddelelse om du tjekker efter opdateringer, når appen tjekker for disse til dine enheder. Dette kan tage et par minutter.

4)Når det er gjort, ser du en liste over tilsluttede enheder - inklusiv bridges, pærer og switche. Hvis appen indikerer, at ingen nye opdateringer er ledige, har du allerede alle de nyeste opdateringer.

Indikerer appen derimod, at der er opdateringer tilrådighed, skal du finde den enhed, der har brug for en opdatering på listen. En sådanne vil ikke have en grøn markering ved siden af. Tryk på enhedens navn, og tryk derefter på knappen "Opdater". Hue-appen henter opdateringen ned og installerer den på din enhed.

Dit lys blinker muligvis under processen.

Sådan aktiveres automatiske opdateringer på Philips Hue

Vi anbefaler du sikrer, at automatiske opdateringer er aktiveret, så du aldrig behøver at bekymre dig om dette igen, så du ikke misser sikkerhedsopdateringer til Hue-softwaren - ikke kun fejlrettelser og funktionsopdateringer.

1) Tryk på "Automatisk opdatering" på skærmen Softwareopdatering for at finde disse muligheder.

Du kan også vælge det tidspunkt på dagen, du ønsker, at Hue skal installere opdateringer. Dine lys blinker muligvis under denne proces, så vælg et tidspunkt, hvor dette ikke vil være et irritationsmoment.

