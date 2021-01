TV 2 Play nu en del af Bland Selv hos Yousee

Siden Discovery endte til tælling for YouSee, har medlemstallet være nedadgående. YouSee mistede op imod 61.000 tv-kunder efter bruddet med Discovery, og det vil uden tvivl kunne mærkes på bundlinjen. Om dette skulle være årsagen til nytænkning hos YouSee, skal være usagt, men ikke desto mindre, er koblingen til TV 2 Play-pakken en kærkomment tilføjelse. Lad os tage et spadestik ned i tilbuddet fra TV 2.

Et stødt voksende publikum hos YouSee vælger at blande deres kombination af tv og streaming, og efterspørgslen fra kunderne har længe omhandlet åbning mod TV 2 PLAY i Bland Selv pakken.

”Vores rolle er at samle det indhold, som vores kunder efterspørger, og gøre det så let tilgængeligt som muligt. Derfor er jeg begejstret for, at vi nu kan tilbyde en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester i Bland Selv. Med TV 2 PLAY får vores kunder adgang til alle TV 2’s live-kanaler samt det store streamingkatalog, hvor de bl.a. får adgang til alle sæsoner af populære serier som Rita, Badehotellet og Klovn,” siger Jacob Mortensen, direktør for YouSee, og tilføjer:

”Vi har i mange år haft et godt samarbejde med TV 2 og er glade for, at vi i fællesskab kan give vores tv-kunder både større valgfrihed og endnu mere dansk indhold.”

Fra og med den 3. juli, kan YouSee kunderne altså vinge TV 2 Play-pakke (Favorit + Sport) af i Bland Selv, UDEN reklame.

Vælger du TV 2 Play i BlandSelv, får du altså adgang til TV 2-kanaler og en udvalgt del af streamingindholdet på YouSee’s platform. Det betyder altså du kan nyde indhold såsom Rita, Badehotellet, Klovn og DNA.

Som rosinen i pølseenden, får du ligeledes adgang til alt TV 2 PLAY's indhold via TV 2 Play-app og web.

