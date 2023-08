Wiz Connected Bulb

Der begynder at være mange forskellige om budet omkring smart hjemmet, og specielt når vi taler om lyset. En af dem er WiZ som er en del af Signify, normalt kender du dem nok fra Philips Hue, hvor WiZ er deres mere budget venlige brand. Udover prisen, har WiZ også nogle andre egenskaber, som gør dem attraktive, blandt andet at de ikke behøver en bridge for at kunne fungere. Vi tager et kig på om Signify har skabt en konkurrent i sig selv, eller om der er plads til begge brands til markedet.

28 jul. 2023 kl. 08:00

Denne test vil være lidt anderledes, da vi tester flere produkter fra WiZ. Vi har fået følgende produkter fra dem:

A.E27 LED 806 lm // Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6

C.E14 LED 470 lm // Wi-Fi BLE 40W C37 E14 927-65 TW

Rundt om WiZ

Som nævnt er det to produkter fra WiZ vi kigger på i denne test. Med to forskellige pærer med E27 og E14 fatning.

Kigger vi på det første produkt er det A.E27 LED 806 lm, som har følgende specifikationer:

Lysstyrke: 806 Lumens

Watt forbrug: 7W

Watt standby: 0.5W

Farve temperatur: 2700K til 6500K

Dimming: 1%-100%

Wi-Fi: 2.4GHz

Sikkerhed: -

Det næste produkt er C.E14 LED 407 lm, som har følgende specifikationer:

Lysstyrke: 470 Lumens

Watt forbrug: 4.9W

Watt standby: 0.51W

Farve temperatur: 2700K til 6500K

Dimming: 1%-100%

Wi-Fi: 2.4GHz

Sikkerhed: -

Software

For at kunne bruge WiZ produkterne, skal jeg hente deres WiZ Connected APP. Hvis du bruger Mesh i dit hjem, hvor den ikke adskiller de forskellige frekvensbånd, kan det godt give lidt problemer med opsætning af lyset. Da Lifx lamperne ikke bruger nogen form for bridge, og tilslutter sig direkte til routeren på 2.4GHz frekvens båndet. Det tog mig tre gange, før Lightstrippen forbandt, og jeg fik oprettet første enhed til netværket.

WiZ Conntected App til Android

WiZ Connected App til iOS

Med Wiz Connected, kan vi nemt få sat enhederne op i hjemmet. Selve tilslutningen er nem, selv med mesh, som ikke nødvendigvis skaber et netværk med 2.4Ghz og 5Ghz, hvilket kan skabe problemer. Men med Wiz pæren, oplevede jeg ingen problemer og det tog under to minutter, før jeg havde tilsluttet og opsat pæren i App’en. Wiz Connected har en flot brugervenlig overflade i deres app, og det er nemt at navigere i.

Når du kommer ind i et rum, er det muligt at tænde lampen, men det er også muligt at indstille forskellige effekter og scener. Pæren som er til test, har dog kun ét lys, og det gør at jeg desværre ikke kan teste effekterne af.

Da det er lys vi har med at gøre, er det svært at lave en decideret test omkring produktet. Det får derfor lov til at blive demonstreret med E27 tilsluttet til en lampe i stuen.







Pris

Den billigste pris jeg har kunne finde på internettet på de to forskellige pærer fra WiZ Connected er følgende:

A.E27 LED 806 lm // Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6 – 80,- DKK

C.E14 LED 470 lm // Wi-Fi BLE 40W C37 E14 927-65 TW – 76,- DKK

Konklusion

WiZ er som nævnt part af Signify sammen med Philips Hue. Selvom det godt kan virke farligt at have et mere budget venligt brand under samme tag, så virker det for mig til det virker. For der er ingen tvivl om at Philips Hue og WiZ ikke nødvendigvis går efter den samme kunde gruppe, men mere komplementere hinanden, og sørger for at alle kan skabe det smarte hjem, med smart belysning.

Det er ikke fordi jeg har haft muligheden for at komme helt ind på WiZ universet, og det har været meget to standard pærer, som har været til test. Derfor kan jeg heller ikke dykke ned i effekter og hvilke muligheder som WiZ kommer med på den front. Men kigger jeg udelukkende på selve lyset og bruger venligheden omkring så rammer Wiz meget godt.

Selve brugervenligheden er utrolig god i deres App, og på nogle punkter ligner den utrolig meget Philips Hue, hvilket selvfølgelig ikke er så underligt. En ting som Wiz Connected har, er muligheden for at følge strømforbruget på lamperne, dette er en funktion som helt klart er god, og specielt i denne tid, hvor man tænker sig mere omkring hvor og hvornår man bruger strømmen. Dette er en funktion jeg ikke har set i Philips Hue, som helt klart er guld værd.

Det er en god og billig måde at komme ind i smartlys universet, men Wiz har dog også nogle begrænsninger i forhold til ”storebroren” Philips Hue, hvor udvalget er markant større. Wiz kommer dog stadig med det nødvendige, og de fleste vil nok opleve et tilpas udvalg.

Hvilket også betyder at selvom Wiz og Philips Hue er ejet af de samme, så skaber de stadig rum til at kunne eksistere sammen, uden at skabe for meget intern konkurrence, men mere supplement til hinanden.

Jeg giver derfor pærerne fra Wiz Connected en fin score på 9 ud af 10, sammen med ”Safe Buy” award. For pærerne gør det de skal, og kommer med en god pris, som gør rejsen mod smartbelysning ikke behøver at blive al for dyr, hvis du starter fra nul.

Godt

Let opsætning

Kan styres via Alexa, Google, Siri eller WiZ Connected APP

Pris

Nem tilslutning

Kan følge strøm forbrug

Knap så godt

Mangler større udvalg for at gøre smart belysningen komplet

Score: 9 + Safe Buy