AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-10 09:07:11

[CES 2018] Dolby Digital Plus 5.1 og HDR på vej til Razer Phones Netflix app

Da vi stiftede bekendtskab med Razer Phone og dermed producentens indtræden på den konkurrencepræget smartphone scene, blev vi imponeret over resultatet. Razer Phone er et mobile powerhouse

Da vi stiftede bekendtskab med Razer Phone og dermed producentens indtræden på den konkurrencepræget smartphone scene, blev vi imponeret over resultatet. Razer Phone er et mobile powerhouse, hvor lyden og skærmen er i særklasse. Især det imponerede flotte 120Hz display, trækker om noget Razer Phone frem i rampelyset. Nu forlyder det Razer indgår et samarbejde med Netflix for at optimerer endnu mere for det bedst tænkelige visuelle oplevelse på deres flotte 120Hz display.



I en kommende softwareopdatering, inddrager begge firmaer nu Dolby Digital 5.1 surround sound funktionalitet samt HDR video playback på Razer Phones Netflix app. Dermed bliver Razer Phone den første smartphone til at tilbyde disse teknologier på samme enhed.



Razer skriver:



"The Razer Phone brings an incredible Netflix viewing experience to the smartphone," said Anthony Park, Netflix's vice president of engineering. "We look forward to delivering this experience to our members around the world so they can watch their favorite entertainment on the go in the best possible quality."

Læs TEST: Razer Phone - Smartphone med 120Hz superdisplay



5.1 surround sound skal opnåes hos slutbrugeren gennem enten THX-certificeret headsets eller Razer Phonens Dolby-optimeret højtalere.

Opdateringen forventer lanceret i indeværende månede sammen med en række optimeringer til ""related to screen and sound to ensure a great Netflix experience".

Dog kommer det med en catch. For at kunne udnytte omtalte optimeret Netflix version, kræver Netflix $13.99/mo premium setup.



.