OnePlus i fremgang

Selv om smartphone markedet generelt har set en tilbagegang så er der brands der går ind i sommeren med fremgang. OnePlus har oplevet fremgang i følge nye salgstal fra analyseinstituttet GFK.

19 jun. 2023 kl. 13:00 Af Kenneth Johansen DEL:

De seneste 5 måneder har der været fart på OnePlus’ salg i Danmark. På tværs af OnePlus’ produktlinje er styksalget ifølge analyseinstituttet GFK steget med hele 25 pct., når tallene fra januar til maj i år sammenlignes med samme periode sidste år. Det sker på trods af, at smartphone-markedet samlet set er gået tilbage med 15 pct. fra januar til maj i år sammenlignet med samme periode sidste år.

Hertil kommer, at OnePlus’ andel af totalværdien i markedet er steget med 18 pct., når der ses på tal fra januar til maj 2023 sammenlignet med samme periode året før.





OnePlus er nu i top 3 herhjemme

OnePlus er desuden i top 3 over smartphone-producenter i Danmark målt på både styksalg og værdi – både når der ses på de seneste 12 måneder, 6 måneder, 3 måneder samt den sidste måned.

“Da jeg tiltrådte som dansk landechef for OnePlus i maj sidste år, var ambitionen at konsolidere os som et top 3 brand i Danmark. På mindre end 1 år er vi lykkes med netop dét samt opnået en massiv vækst de seneste 5 måneder drevet af særligt vores seneste topmodel OnePlus 11 5G,” siger Thor Gøtz, landechef for OnePlus i Danmark.





Væksten er drevet af årets flagskibsmodel OnePlus 11 5G

Siden OnePlus 11 5G landede i de danske butikker den 16. februar 2023, er salget af den nye flagskibsmodel i de første 4 måneder blevet forøget med hele 34 pct. i Danmark sammenlignet med sidste års topmodel OnePlus 10 Pro. Det gør topmodellen OnePlus 11 5G til den primære vækstdriver for OnePlus de seneste 5 måneder. Samtidig viser tal fra analyseinstituttet GFK, at OnePlus 11 5G 16/256, når der sammenlignes på specifikt model-niveau, er den bedst solgte Android-flagskibstelefon fra 2023 på hele det danske marked fra februar til og med maj.

Læs vores anmeldelse af OnePlus 11 5G lige her.

“Vi ser, at markedet på den ene side stiller større krav til premium-produkter, men på den anden side ønsker et overkommeligt prisniveau. Rekordsalget af OnePlus 11 5G understøtter netop, at denne efterspørgsel indfries. Med årets topmodel får brugeren en smartphone, der både har et forbedret kamera og bedre performance samt er 1.000 kr. billigere end sin forgænger OnePlus 10 Pro,” siger Thor Gøtz.

Læs vores anmeldelse af OnePlus 10 Pro lige her.

“Den nye flagskibsmodels første tid på markedet viser samtidig, at OnePlus fortsat vækster i Danmark, og vi er glade for, at forbrugernes købelyst over for OnePlus’ innovative produkter stiger. Derfor fortsætter vi i den kommende tid med at introducere produkter, der overrasker på både kvalitet og funktioner i forhold til prisen,” slutter han.