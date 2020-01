AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-15 19:04

Windows 10 understøtter telefonopkald via Android

At springe frem og tilbage mellem din Windows PC og Android-smartphone kan være irriterende. Microsoft har udviklet og frigivet Din telefon-app til Windows 10, så du ikke behøver at være i nærheden af din telefon, når du skal føre en samtale, se fotos eller tjekke notifikationer.





Microsofts Din telefon-app, er en app, der gør det lettere at svare på meddelelser, kontrollere telefon-notifikationer, eller spejle telefonskærm til computeren. Nu har Microsoft udvidet funktionaliteten til også at understøtte opkald.

Udvidelsen kommer via en ny opdatering til din telefon, der giver dig mulighed for at starte og modtage opkald direkte på skrivebordet. Du kan også ringe til et nummer og få adgang til telefonbogen uden at skulle fjerne øjnene fra din pc.

“Today, we’re pleased to announce the general availability of the Your Phone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC,” skriver Microsoft.

Hvis du allerede har installeret Din telefon-appen på din pc, skal du gå til Microsoft Store og søge efter appen igen og hente den nye opdatering, hvis den vises. Hvis du ikke kan se opdateringen, skal du afinstallere appen, genstarte pc'en og geninstallere den fra app store.

Nyeste Bluetooth-teknologi kræves ikke for at bruge opkaldsfunktionen. Funktionaliteten fungerer, når telefonen er tilsluttet internettet og Windows 10 via et WiFi-netværk eller den mobilnettet.

Under et opkald bruger du din pc som en Bluetooth-højttaler til at interagere med personen i den anden ende. Der er ligeledes en ”Brug telefon” knap, der giver dig mulighed for hurtigt at skifte tilbage til din smartphone og fortsætte samtalen.





Source & Image credit:

Microsoft