AI: trussel og forsvar i cybersikkerhed

Generativ AI er blevet en tveægget sværd for sikkerheden i forbundne netværk. På den ene side kan generativ AI fremskynde cybersikkerhedsproblemer, hvilket gør det lettere og billigere for skadelige aktører at udføre identitetsangreb. På den anden side bruges AI i stigende grad som hjælp til bedre sikkerhed.

9 may. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Generativ AI er ved at blive en vigtig del af cybersikkerheden. På den ene side kan generativ AI fremskynde cybersikkerhedsproblemer, hvilket gør det nemmere og billigere for aktører med skadelige hensigter at udføre identitetsangreb.

For eksempel kan det bruges til at designe sofistikerede phishing-kampagner ved at generere lyd, billeder eller videoer for at skabe falske identiteter. Mens hackere udnytter AI-teknologier, iniddrager virksomheder AI som et forsvarsværktøj. Da antallet af forbundne enheder på netværk stiger, vil generativ AI i sikkerhedsoperationer blive mere afgørende, siger David Cooper, en global leder for Accenture Security.

"Det, der plejede at tage et menneske to timer, er der nu en AI-løsning til at gøre det på meget kortere tid," siger Cooper. "Vi er i stand til at reagere hurtigere, vi er i stand til at indhente de onde aktører hurtigere med interessant transformationsteknologi. Vi kan bevæge os så meget hurtigere og gøre mere med begrænsede ressourcer."

Generativ AI kan også hjælpe med at forhindre angreb ved at hjælpe med at konfigurere og administrere netværk. Det kan også fremskynde mere rutinemæssige sikkerhedsprocesser og frigøre ressourcer, hvilket hjælper cybersikkerhedsprofessionelle med at øge produktiviteten og træffe hurtigere beslutninger. "Der er en klar fordel for organisationer, hvor vi kan bruge AI til at forbedre netværkskvaliteten, forbedre sikkerheden og netværksreparation," siger Chris Novak, den senior direktør for cybersikkerhedskonsultation hos Verizon Business.

5G kan også styrke AI-applikationernes evner. Med 5G kan AI udføre mere databehandling og sensoranalyse på kanten, hvilket betyder, at beregningen er tættere på datasource. "Kombinationen af AI og 5G vil gøre det uundgåeligt, at vi vil bruge maskiner til opgaver, der i øjeblikket udføres af mennesker," siger Ev Kontsevoy, medstifter og CEO for Teleport.

"Det er blevet stadig vigtigere for virksomheder at anvende AI i deres cybersikkerhedspraksis, fordi mennesker ikke kan følge med", siger Rohit Ghai, CEO for RSA. "Ethvert 5G-netværk er meget dynamisk," siger Ghai. "Det ændrer sig hele tiden. Menneskelige tilgange til at sikre det kan ikke følge med det dynamiske netværks natur."

Nu hvor mobile enheder og Internet of Things-enheder er blevet mere udbredt, bruger de endnu mere data, som generativ AI kan hjælpe med at filtrere og sikre.