Ny video viser nye sider af Assassin’s Creed Shadows

YouTuberen ‘Assassin JorRaptor’ har delt en video, der viser ødelæggelser i omgivelserne, belysning, vejr og verdenen i Assassin’s Creed Shadows. Videoen giver et godt indblik i, hvordan det nye AC-spil vil se ud, så sørg for at tjekke det ud.

16 sep. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Assassin’s Creed Shadows foregår i det 16. århundredes Japan under Azuchi-Momoyama-perioden. I spillet følger man de sammenkoblede historier om Naoe og Yasuke. Mens Japan står over for kaoset i slutningen af Sengoku-perioden, vil de to karakterer finde deres fælles skæbne og hjælpe med at skabe en ny fremtid for landet.

Yasuke er den karakter, du bruger til kamp, mens Naoe er karakteren til snigende angreb. Spillere kan dermed vælge at gå i direkte kamp eller snige sig gennem missioner, ligesom i Assassin’s Creed Syndicate, hvor Evie var bedre til snigeangreb og Jacob bedre til kamp.

Ubisoft udgiver Assassin’s Creed Shadows den 15. november. Spillet kræver desuden ikke en obligatorisk internetforbindelse, så det kan spilles offline. I hvert fald ifølge udviklerne.

Ubisoft har endnu ikke delt de officielle PC-krav til spillet. Det er dog kendt, at det bruger Anvil Engine, og indtil videre ser spillet godt ud. Spørgsmålet er, om det vil køre bedre end AC: Valhalla. Har Ubisoft foretaget større CPU-optimeringer? Vil spillet benytte Ray Tracing-effekter? Og hvad med DLSS 3/FSR 3.0?