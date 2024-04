Amazon skal betale $525 millioner i patentsag

Amazon Web Services dømt til at betale Kove $525 millioner for patentkrænkelser. Juryen bestemte, at AWS overtrådte Koves datastorage-teknologipatenter.

11 apr. 2024 kl. 10:14 Af Maria DEL:

Amazon.coms Amazon Web Services (AWS), verdens største cloud-service udbyder, skylder teknologivirksomheden Kove $525 millioner for at have krænket deres patentrettigheder i data-lagringsteknologi, fastslog en føderal jury fra Illinois onsdag.

Juryen konstaterede, at AWS krænkede tre Kove-patenter, der dækker teknologi, som Kove hævdede var blevet "essentiel" for evnen hos Amazons cloud-computing gren til at "lagre og hente massive mængder data."

Koves ledende advokat, Courtland Reichman, kaldte dommen "en hyldest til innovationens kraft og vigtigheden af at beskytte IP-rettigheder for start-ups imod tech-giganter." Kove, der er baseret i Chicago, sagsøgte Amazon i U.S. District Court for the Northern District of Illinois i 2018. Virksomheden sagde i søgsmålet, at de var pionerer inden for teknologi, der muliggør højtydende cloud-lagring "år før cloudens opkomst."

Kove hævdede, at AWS' Amazon S3 lagringstjeneste, DynamoDB database service og andre produkter krænkede deres cloud-lagring-patenter. Juryen var enig med Kove i, at AWS krænkede alle tre Kove-patenter, men den forkastede Koves påstand om, at AWS bevidst overtrådte deres rettigheder.

AWS havde afvist beskyldningerne og argumenteret for, at patenterne var ugyldige. Kove sagsøgte også Google sidste år for at krænke de samme patenter i en separat retssag i Illinois, der stadig er i gang.