AMD Amuse: Nyt AI-billedværktøj til Ryzen og Radeon

AMD introducerer Amuse 2.0, et nyt AI billedgenereringsværktøj i beta. Få kreativ frihed med AMD's XDNA Superopløsning og bliv din egen grafiske designer.

29 jul. 2024 kl. 10:00 Af Maria DEL:

AMD har introduceret Amuse 2.0, et nyt AI-billedgenereringstool, der i øjeblikket er i Beta. Amuse er en fuldt lokal oplevelse, hvilket betyder, at det ikke kræver tilslutning til clouden. Det kræver enten en AMD Ryzen AI 300 Series-processor eller et Radeon RX 7000 Series-grafikkort for at køre.

Takket være deres AI-baserede XDNA-arkitektur kører det også på systemer med AMD's mobile Ryzen 8040-processorer. Dette er vigtigt, fordi Amuse inkluderer AMD XDNA Super Resolution-integration, som opskalerer lavopløsningsbilleder på AMD mobile enheder. Ifølge AMD "øger det outputstørrelsen med 2X ved afslutningen af billedgenereringsfasen."

Som set i andre AI-billedgenereringstool, bruger Amuse Stable Diffusion-modeller fra Stability AI til at skabe sine billeder. Amuse tager de bredt anvendte og tilgængelige Stable Diffusion AI-modeller og skaber en "smertefri, nem at bruge og optimeret slutbrugeroplevelse" for sine kunder.

I skabelsen af Amuse samarbejdede AMD med det newzealandske firma TensorStack for at hjælpe med at udvikle det brugervenlige UI. AMD kalder den simple interface "Ez Mode", og installationsprocessen er uden afhængigheder. Amuse 2.0 konfigurerer automatisk sig selv under installationsprocessen. Det har også tekst-til-billede og endda male-til-billede værktøjer, så du nemt kan komme i gang med at generere.

Der er endda en simpel måde at oprette dine egne AI-filtre på. Hvis du ejer et Radeon 7000 Series-grafikkort eller planlægger at købe et nyt AMD Ryzen AI 300 Series-system, ser Amuse ud som en must-have app. "En af de mest transformative AI-oplevelser, efter vores mening, er, at AI-produkterne gør det muligt for alle at blive en kunstner og alle at blive en grafisk designer," skriver AMD. "Kreativiteten vil ikke have nogen grænser i AI-pc-æraen, og Amuse Design og AI-filtre muliggør netop det. Så uanset om du er en indholdsproducent og professionel eller bare en person, der vil lave billeder for sjov, så har Amuse noget for dig."

AMD Amuse er stadig i Beta, så det betragtes som "eksperimentel software", der kan vise ustabil adfærd. Du kan downloade det nu via den officielle hjemmeside.