Apple forhandler med OpenAI

Apple kan være tæt på aftale med OpenAI om at implementere ChatGPT på iPhone. Kunne Styrke AI-funktioner i iOS 18.

13 may. 2024 kl. 08:37 Af Maria DEL:

Uger efter rapporter om, at Apple genoptog forhandlinger med OpenAI for at indføre nogle generative AI-funktioner på den næste iPhone, siger Bloomberg, at begge selskaber er ved at færdiggøre vilkårene for en aftale. Kilder fortalte Bloomberg, at Apple ønsker at tilbyde "en populær chatbot" drevet af ChatGPT som en del af en række generative AI-funktioner i iOS 18.

Der er dog "ingen garanti" for, at aftalen "vil blive annonceret lige nu". Det siges, at Apple tester en intern chatbot, som ingeniører refererer til som "Apple GPT". Dog er dens output begrænset til produktprototypering og besvarelse af spørgsmål baseret på de data, som Apple har leveret for at træne den.

Bloomberg tilføjer, at Apple stadig er i samtaler med Google for at licensere Gemini til at drive AI-funktioner på iPhone, men samtalerne har endnu ikke resulteret i en aftale. Udover OpenAI og Google skulle Apple angiveligt have henvendt sig til Baidu for at bruge dets AI-modeller til iPhone, da Google har lidt eller ingen tilstedeværelse i Kina.

Apple har sagt, at de vil dele detaljerne om deres igangværende arbejde inden for AI på WWDC 2024, som finder sted næste måned den 10. juni. Der er rygter om, at firmaet vil bruge on-device og cloud-computing servere udstyret med M2 Ultra chippen til at drive nogle generative AI-funktioner i iOS 18.