Apple frigiver macOS 15 Beta 2

25 jun. 2024 kl. 09:58 Af Maria DEL:

Apple har netop udgivet den anden beta-version af macOS 15 Sequoia, der introducerer en række nye funktioner og opdateringer designet til at forbedre brugeroplevelsen og funktionaliteten.

Denne seneste udgivelse bringer forbedringer til iPhone-spejling, Bluetooth-indstillinger, lagerstyring for app-installationer og mere. Mens nogle problemer fra den forrige beta er blevet løst, er visse funktioner og ændringer stadig under evaluering og forbedring.

For at opgradere fra Beta 1 til Beta 2 kan brugere være nødt til at følge manuelle trin, og opdateringsstørrelsen er cirka 3,4 GB. Udover hovedfunktionerne bringer macOS 15 Sequoia Beta 2 bemærkelsesværdige opdateringer til Systemindstillinger og forskellige applikationer:

Systemindstillinger: Fanen Generelt i Systemindstillinger har nu en mere fremtrædende kant, der forbedrer visuel klarhed. Derudover er en ny RCS-indstilling for tekstbeskeder blevet introduceret som en betafunktion for brugere i USA.

Apple Music: Efter opdateringen kræver Apple Music, at brugere genbekræfter deres konti, hvilket sikrer sikker synkronisering af musikbiblioteker og indstillinger.

Skakspil: Skakspillet har gennemgået en markant overhaling og praler nu af et nyt 3D-animeret design og integration med Game Center for en forbedret spilleoplevelse.

Safari: Safari, Apples flagskibs-webbrowser, har fået et opdateret versionsnummer og siges at udkonkurrere Chrome, når det kommer til hastighed og ydeevne.

Mens macOS 15 Sequoia Beta 2 adresserer nogle problemer fra den forrige beta, fortsætter visse fejl og kendte problemer:

Udover de større funktioner og fejlrettelser, leverer macOS 15 Sequoia Beta 2 også en række forskellige forbedringer:

Freeform-appen: Freeform-appen er blevet opdateret for at tilbyde bedre funktionalitet og en forbedret brugeroplevelse.

Siri og Apple Intelligens: Mens opdateringer til Siri og Apple Intelligens er på vej, er de ikke blevet implementeret i denne specifikke beta-udgivelse.

AirDrop-stabilitet: AirDrop, Apples proprietære filoverførselsprotokol, har gennemgået stabilitetsforbedringer, der sikrer mere pålidelige filoverførsler mellem enheder.

Wi-Fi-forbindelse: Netværksstabiliteten er blevet forbedret, hvilket giver brugere en mere stabil og konsistent Wi-Fi-forbindelse.

Mens Apple fortsætter med at forfine og forbedre macOS 15 Sequoia gennem efterfølgende beta-udgivelser, kan brugere se frem til et mere poleret og funktionelt operativsystem. Med hver iteration sigter Apple mod at imødekomme brugerfeedback, udrydde fejl og introducere nye funktioner, der hæver Mac-oplevelsen til nye højder.