Apple lancerer apps til Windows-brugere

12 feb. 2024 kl. 10:07 Af Maria DEL:

Apple har officielt introduceret selvstændige versioner af Apple Music, Apple TV og Apple Devices til Windows-brugere, hvilket markerer et betydeligt skift væk fra afhængigheden af iTunes. Oprindeligt blev disse dedikerede apps forhåndsviset i januar 2023, og efter en årlang testfase er de nu tilgængelige for PC-brugere uden "Preview"-tagget.

Brugere med Windows 10 eller senere kan nu få adgang til disse dedikerede apps, som byder på strømlinede grænseflader og forbedrede funktioner sammenlignet med den tidligere iTunes-oplevelse. Apple Music giver brugerne mulighed for at administrere deres iTunes-biblioteker på en enkel måde, få adgang til køb og nyde hele spektret af Apples streamingtjenestetilbud. På samme måde giver Apple TV-appen Windows-brugere adgang til film, tv-shows, dokumentarfilm og Apple TV+ streamingtjenesten direkte fra deres iTunes-bibliotek.

Derudover forenkler Apple Devices-appen enhedsadministrationsopgaver, herunder opdateringer, backups, gendannelser og indholdssynkronisering for iPhone- og iPad-ejere.

Disse apps er kompatible med x86-baserede pc'er, der kører Windows 10 eller Windows 11. Brugere uden det krævede operativsystem kan dog fortsætte med at bruge iTunes. Det er værd at bemærke, at download af nogen af de dedikerede apps opfordrer brugerne til at downloade alle tre, hvor iTunes udelukkende har adgang til lydbøger og podcasts. Apple råder mod at slette iTunes, da både Apple Music og Apple TV-apps er afhængige af dets biblioteksindhold. Det er værd at nævne, at Apples nyeste Windows-applikationer udelukkende er kompatible med konventionelle pc'er, der kører Windows 10 eller 11, baseret på x86-arkitekturen. Der er i øjeblikket ingen information eller indikation på, at der udvikles ARM64-versioner specielt designet til Windows-enheder med Qualcomm-processorer.

Samarbejde med Microsoft og udvidelse af tjenester Microsoft har samarbejdet med Apple om udviklingen af applikationer og fejrede for nylig deres lancering denne uge. Derudover har Microsoft integreret iCloud Photos i Windows, hvilket giver brugerne mulighed for direkte at få adgang til deres iCloud Photos-bibliotek inden for den indfødte Photos-app på Windows 11.