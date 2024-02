Apple overvejer opkøb af AI-startup

Apple overvejer opkøbe AI-startup for at forbedre privatlivsteknologi på Vision Pro. Brighter AI's anonymiseringsteknologi er i fokus for Apple.

7 feb. 2024 kl. 07:53 Af Maria DEL:

Ifølge kilder, som 9to5Mac har talt med, overvejer Apple, at opkøbe Brighter AI for at forbedre den teknologi, der beskytter brugernes privatliv. Brighter AI har udviklet teknologi, der kan anonymisere ansigter og nummerplader i billeder og videoer. Da Vision Pro er i stand til at optage identificerbare oplysninger i fotos og videoer, undersøger Apple nu mulighederne for at minimere indsamlingen af sådanne oplysninger på enheden.

Brighter AI's hjemmeside præsenterer Precision Blur og Deep Natural Anonymisation som virksomhedens to privatlivscentrerede produkter. Precision Blur kan automatisk detektere og sløre ansigter, nummerplader og karakterer i fotos og videoer, og virksomheden hævder, at denne funktion "er den mest præcise AI-baserede redigeringsløsning" og at sløringen har "en tilfældig funktion, der ikke kan omvendt konstrueres".





Deep Natural Anonymisation er designet til at detektere personlige identifikatorer (f.eks. en persons ansigt) og skabe et syntetisk alternativ, der bevarer den originale karakteristika, men er uidentificerbar. Dette beskytter individets identitet, mens det relevante data bevares til analyse eller maskinlæring. Apple har længe været en stærk fortaler for forbrugerprivatliv, så det er ikke overraskende, at de viser stor interesse for Brighter AI's privatlivscentrerede teknologi.

Indarbejdelse af disse teknologier i Apples produkter vil ikke kun øge brugerens tillid, men også forbedre den overordnede brugeroplevelse ved at sikre, at personlige oplysninger forbliver private. Desuden vil en sådan opgradering af Vision Pro også kunne give Apple en konkurrencemæssig fordel på markedet for teknologi og elektronik. De mest relevante søgeord, der er brugt i denne artikel, er: Apple, Brighter AI, Vision Pro, privatlivsteknologi og Deep Natural Anonymisation. Indholdet i denne artikel er ikke underlagt ophavsretlig beskyttelse.