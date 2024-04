Apple udgiver 8 nye åbne AI-modeller med OpenELM

Apple introducerer otte open source sprogmodeller, OpenELM, der kører direkte på enheder. Store sprogmodeller er klar til brug af udviklere på Hugging Face Hub.

26 apr. 2024 kl. 09:07 Af Maria DEL:

Apple har introduceret otte open source sprogmodeller, kaldet OpenELM-modellerne (Open-source Efficient Language Models). Hvad der gør dem specielle er, at de kører direkte på enheden og ikke på cloud-servere. Disse store sprogmodeller er klar til udviklere at bruge og kan downloades fra Hugging Face Hub. Fire af OpenELM-modellerne blev trænet ved hjælp af CoreNet-biblioteket.

CoreNet er et nyligt lanceret bibliotek af Apple til træning af dybe neurale netværk og OpenELM, der betragtes som en state-of-the-art sprogmodel-familie. De andre fire sprogmodeller er instruktionale modeller og kan derfor forstå og tolke input, der er formuleret som direkte instruktioner. Modellerne og den komplette trænings- og evalueringsramme er tilgængelige på offentlige datasæt.

Det betyder, at der er træningsprotokoller, flere checkpoints og pre-træningskonfigurationer. Udviklere kan få adgang til det via Hugging Face, fællesskabet for deling af AI-kode. Hubsiden bliver stadig mere populær og har allerede mere end 350 tusinde modeller, 75 tusinde datasæt og 150 tusinde demo-applikationer.

Alle er Open Source og er beregnet til at fremme samarbejde og fremskridt inden for maskinlæringsektoren. Ifølge Apple er OpenELM-modellerne frigivet for at berige den åbne forskningsfællesskab ved at bygge storskalasprogmodeller. Open source AI-teknologi kan minimere risici, data og modelbiaser.

CEO Tim Cook sagde i februar, at generative AI-funktioner ville komme til Apple-enheder i år. De nye AI-funktioner er endnu ikke installeret på iPhones, Macbooks, og Co. Dog siges det, at iOS 18 vil indeholde flere nye AI-funktioner. Ifølge Bloomberg's Apple Chief Correspondent Mark Gurman vil AI-funktionerne i iOS 18 primært blive drevet af en stor sprogmodel direkte på enheden.

Dette er beregnet til at levere bedre databeskyttelse og højere hastighed. Den 10. juni ved WWDC vil Apple afsløre den nye version af iOS 18-operativsystemet og andre softwareopgraderinger.