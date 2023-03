Atomic Heart live action trailer

Lanceringen af Atomic Heart spillet ligger lige om hjørnet og som opvarmning har vi nu fået en Live Action trailer med Jensen Ackles som mange sikkert kender fra serier som Supernatural og The Boys.

15 feb. 2023 kl. 13:00 Af Kenneth Johansen

Focus Entertainment og Mundfish som er udviklerne bag Atomic Heart har netop lanceret en ny trailer for spillet som har Jensen Ackles i front. Samtidigt lader det også til at udviklerne stikker lidt til spil som Hogwarts Legacy som landede i sidste uge.

En lille joke som peger folk i retning af Atomic Heart hvis man er i den gruppe af spillere som ser frem til et alternativ uden en masse magi.

Atomic Heart er et action FPS/RPG spil at i en alternativ semi fremtidsversion af 1950'ernes USSR. Spillet har fået en del opmærksomhed for den meget specielle stil der mest af alt ligner en krydsning mellem Fallout, Prey og BioShock.





Der er mulighed for at springe på pre order nu og Atomic Heart lander den 21. februar.