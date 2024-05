Call of Duty: Black Ops 6 til Xbox Game

Call of Duty: Black Ops 6 vil være tilgængelig på Xbox Game Pass på udgivelsesdagen. Forvent store nyheder og opdateringer i den kommende tid!

28 may. 2024 kl. 12:05 Af Maria DEL:

Call of Duty: Black Ops 6 kommer til Xbox Game Pass på udgivelsesdagen

Call of Duty: Black Ops 6 er på vej til Xbox Game Pass fra lanceringen i år, ifølge en ny meddelelse sendt til brugere via en mobilapp i dag.

Flere brugere, herunder The Verge's Tom Warren, har rapporteret, at meddelelsen bekræfter, at den næste indgang i serien, og den første efter Activision Blizzards opkøb af Microsoft, vil være tilgængelig for Xbox Game Pass-abonnenter på lanceringsdagen.

Når man klikker på meddelelsen, føres man til en utilgængelig webside på Xbox' officielle hjemmeside med dagens dato, hvilket antyder, at en officiel annoncering vil komme inden for de næste par dage.

Rygtet om, at Call of Duty: Black Ops 6 og fremtidige spil i serien vil være tilgængelige på Xbox Game Pass ved lancering, har ført til spekulationer om mulige ændringer i tjenesten. Det bliver interessant at se, om der introduceres en ny abonnementsmodel for at inkludere serien eller andre højt profilerede spil, der lanceres i fremtiden.

Meget lidt er kendt om Call of Duty: Black Ops 6 i øjeblikket. En nylig teaser-trailer antyder en setting under Golfkrigen, som sandsynligvis vil være fokus for dagens live-action trailer. En fuld afsløring af spillet forventes at komme i en dedikeret præsentation, der sendes efter årets Xbox Games Showcase, planlagt til den 9. juni.





