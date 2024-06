ChatGPT desktop app til Mac er klar

ChatGPT's Mac-app er her, men dens flirtende avancerede stemmefunktion er blevet forsinket. OpenAI planlægger nu at begynde at teste ChatGPT's opgraderede stemmefunktion næste måned.

26 jun. 2024 kl. 09:13 Af Maria DEL:

Den avancerede stemmefunktion til ChatGPT, der udløste en konflikt med Scarlett Johansson, var et vigtigt element i OpenAI's Spring Update-event, hvor de også afslørede en desktop-app til ChatGPT.

Nu siger OpenAI, at de vil "have brug for en måned mere for at nå vores standard for lancering" af en alpha-version af den nye stemmefunktion til en lille gruppe ChatGPT Plus-abonnenter, med planer om at give adgang til alle Plus-kunder til efteråret. Et specifikt område, som OpenAI siger, at de forbedrer, er evnen til at "registrere og afvise bestemt indhold."

Hvad angår de nye video- og skærmdelingsfunktioner, som vi så under eventet, skriver OpenAI, at de vil "holde dig opdateret" om en tidslinje. OpenAI havde sagt, at de ville levere de nye funktioner "i de kommende uger." Nu skriver virksomheden, at "Præcise tidslinjer afhænger af, at vi opfylder vores høje sikkerheds- og pålidelighedsstandarder."

De assistentfunktioner, der bar en utrolig lighed med Johanssons virtuelle karakter i filmen Her, var en del af OpenAI's demo, som viste, hvordan den GPT-4-drevne bot kunne observere verden omkring brugeren og reagere på den i realtid. Den kunne også opretholde en samtale langt mere naturligt og tolerere afbrydelser med det, CEO Sam Altman kaldte "menneskelige svartider og udtryksfuldhed."

Desktop-appen blev dog lanceret i dag for brugere på macOS. Med Mac-appen installeret kan man ved at trykke på Option og Mellemrum sammen åbne ChatGPT fra hvor som helst, så den kan chatte om, hvad der end er på din skærm på det tidspunkt. En Windows-app vil blive lanceret senere i år.

I forhold til stemmen så blev Scarlett Johansson spurgt om hun ville danne basis for stemmen, hvilket hun dog afslog. Herefter skabte OpenAI en stemme til AI Assistenten der minder så meget om Scarlett Johansson at hun igennem sine advokater at rette henvendelse til OpenAI. De trak herefter stemmen tilbage fra deres app.