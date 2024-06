ChatGPT effekten: Apple overgår Microsofts værdi

Apple er tilbage på toppen som verdens mest værdifulde firma takket være "Apple Intelligence" og samarbejdet med OpenAI. Oplev innovationen i dine Apple-enheder!

18 jun. 2024 kl. 10:25 Af Maria DEL:

Efter præsentationen af "Apple Intelligence" og samarbejdet med OpenAI, der begynder til efteråret, er iPhone-producenten igen verdens mest værdifulde selskab. Dette betyder, at Apple har skubbet Microsoft væk fra toppladsen. Microsoft snuppede positionen, som en stor investor i OpenAI i kølvandet på AI-hypen.

I cirka et år så Apple lidt svagt ud ved siden af sine konkurrenter inden for AI, men nu er dens gamle styrke tilbage. Apple har gjort, hvad det ofte gør: Det behøver ikke at være det første til at komme med innovationer, men det forsøger altid at perfektionere teknologien.

Selvom ingen indtil videre har kunnet teste Apple Intelligence og ChatGPT-integrationen i de kommende versioner af iPhone, iPad og Mac, har reaktionerne hidtil været konsekvent positive.

I modsætning til Google tillod Apple heller ikke sig selv nogen fejl i de, sikkert omhyggeligt kontrollerede, marketingmaterialer ved præsentationen. Dette betyder, at rangordningen af verdens mest værdifulde selskaber ser sådan ud igen:

For Apple har aftalen med OpenAI indtil videre betalt sig - og forventes at betale sig endnu mere fra efteråret af. Ifølge rapporter betaler Apple ikke noget til ChatGPT-skaberen for integrationen, men giver i stedet start-uppet massiv distribution. Trods alt konfronteres hundredvis af millioner af brugere med dette hver dag direkte på deres mest personlige enheder - og hvis de tegner et abonnement, kan Apple tjene penge på det.

Apple overraskede også alle ved at kunne køre sine egne AI-modeller direkte på slutenhederne. Selvom disse er svagere end brancheførende GPT-4o fra OpenAI og Gemini 1.5 Pro fra Google, kan de helt sikkert følge med andre topmodeller som Mistral AI eller open-source LLM'er fra Google eller Microsoft. Apple kan også angribe, hvor den er stærk, databeskyttelse.