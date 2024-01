Chrome Lancerer AI Tab-Organizer og Skrivehjælp

Google udnytter AI til at forbedre sine produkter og tjenester. Det betyder at vi kan opleve nye generative AI-funktioner i Chrome, som faneorganisator og AI-drevet skrivehjælp.

24 jan. 2024 kl. 09:33 Af Maria DEL:

Google er konstant på jagt efter at implementere kunstig intelligens (AI) i sine produkter og tjenester. Siden lanceringen af Gemini har søgegiganten aktivt presset på for at integrere AI-baserede funktioner i kompatible produkter, herunder Chrome, Android og andre. Udover flere opdateringer baseret på brugergrænsefladen og ydeevnen, ruller Google nu flere nye generative AI-funktioner ud for Chrome-brugere.

Google Chrome er ved at rulle tre eksperimentelle generative AI-funktioner ud i sin seneste udgave (M121). Brugere på Macs og Windows PC'er i USA kan få adgang til disse funktioner. Udover at forbedre browseroplevelsen, forbedrer den nye opdatering browserens AI-kapacitet. Den første funktion, Tab Organizer, foreslår automatisk og opretter fane grupper baseret på åbne faner, hvilket effektiviserer browseroplevelsen.

Hvis du søger efter en ny smartphone og i processen har åbnet flere faner, kan funktionen blive handy. Det vil hjælpe med at gruppere alle de smartphone-søgerelaterede faner i en fane gruppe. Siden lanceringen af fane grupperingsfunktionen sidste år, har der ikke været nogen større ændringer i funktionen.

De nye generative AI-funktioner synes at løfte den nuværende Fane Gruppe funktion til et nyt niveau.

Brugerdefinerede temaer med AI

Den anden funktion giver brugerne mulighed for at oprette brugerdefinerede temaer med AI ved hjælp af en tekst-til-billede-diffusionsmodel. Fra at generere baggrunde og nu til brugerdefinerede temaer, har Google arbejdet flittigt på at forbedre Chromes AI-kapacitet.

Dette kan tilgås i USA ved at gå til "Tilpas Chrome" sidepanelet, klikke på "Skift tema" og derefter "Opret med AI". Brugerne kan tilføje yderligere detaljer som animationstil og vælge mellem forskellige scene humør, som beroligende. Brugerne kan også bruge de uploadede fotos til at oprette et nyt tema.

Endelig hjælper en AI-drevet skriveassistentfunktion, "Help me write," brugerne med at udarbejde indhold på nettet med foreslået tekst. Det er planlagt til lancering i næste måneds udgivelse. Brugerne kan højreklikke på en tekstboks eller felt på et hvilket som helst websted og vælge "Help me write."

Det vil være meget nyttigt ved at give foreslået tekst og gøre opgaver som at efterlade anmeldelser, tilmeldinger eller forespørgsler mere strømlinet og brugervenligt. Disse eksperimenter sigter mod at forbedre browser effektiviteten og samtidig opretholde personalisering. Integration af AI og Machine Learning (ML), herunder den nye AI-model Gemini, forventes at bringe yderligere forbedringer til Chrome i det kommende år.

De nye generative AI-funktioner forbedrer ikke kun funktionaliteten af Chrome-browseren, men også tilpasningsevnen. For at aktivere disse funktioner skal brugerne gå til "Indstillinger" og navigere til siden "Eksperimentel AI" efter at have logget ind.