EU's Digital Markets Act styrker Big Techs mindre rivaler

Verdens største tech-firmaer tilpasser sig EU's Digital Markets Act. Små virksomheder får nye muligheder og konkurrencefordel.

11 mar. 2024 kl. 10:18 Af Maria DEL:

Mens verdens største tech-firmaer ændrer deres online services for at efterleve EU's banebrydende Digital Markets Act, kan ændringerne give mindre konkurrenter og endda kolleger en konkurrencemæssig fordel. DMA er Europas forsøg på at tøjle Google, Amazon, Apple, TikTok-ejer ByteDance, Meta Platforms og Microsoft og skabe et niveau spillefelt for mindre konkurrenter og i sidste ende mere konkurrence for europæere.

Den omfattende lovgivning pålægger nogle af verdens største tech-firmaer at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge og vrage tjenester fra forskellige udbydere. "Vinderne bliver små europæiske virksomheder, der får flere valgmuligheder og mere synlighed end store virksomheder", sagde Christophe Carugati fra rådgivningsfirmaet Digital Competition.

For eksempel skal Meta gøre sine Facebook Messenger og WhatsApp-tjenester interoperable med berettigede konkurrenter, så længe de overholder virksomhedens tekniske og sikkerhedsstandarder. I praksis betyder dette, at brugere af andre beskedapps som Signal og Telegram, som har opnået international popularitet for deres fokus på at beskytte brugernes privatliv, snart kan chatte med Messenger og Whatsapp-kontakter uden at skifte apps.

Meta siger i sin overholdelsesrapport, at de stræber efter at opnå balancen mellem at skabe en levedygtig tilgang for tredjepartsudbyderne, der er interesseret i at blive interoperable med Meta, samtidig med at de maksimerer brugersikkerhed, -sikkerhed og -privatliv. På samme måde vil brugere af Googles Android-telefoner være garanteret et valg af standard søgemaskine, når de opsætter deres enhed, hvilket repræsenterer en stor mulighed for alternativer som privacy-fokuserede DuckDuckGo og miljøbevidste Ecosia.

"Implementeringen af disse nye regler er et skridt i den rigtige retning, men beviset på omkosten er altid i spisningen, og om vi ser nogen meningsfulde ændringer i markedsandelen," sagde Sophie Dembinski, public policy chef hos Ecosia. Google sagde i en blog denne uge, at ændringer i søgeresultater betyder, at store mellemled og aggregeringsværktøjer ville få mere trafik, mens hoteller, flyselskaber, butikker og restauranter ville få mindre.

Forbrugerne i EU har også vundet nye databeskyttelsesrettigheder, da DMA introducerer nye regler for, hvordan disse virksomheder bruger deres data. For eksempel kan brugere adskille deres Facebook- og Instagram-konti, så information ikke længere deles mellem platforme til sporing og målretning.

Mens DMA tilbyder nye muligheder for mindre konkurrenter for at nå forbrugerne, kan de etablerede tech-giganter også se deres kolleger tage en bid af deres markedsandele. Apple risikerer formentlig mest fra DMA, der tvinger virksomheden til at åbne op for sin lukrative App Store, en mulighed, som både store Big Tech konkurrenter og mindre start-ups sandsynligvis vil gribe.