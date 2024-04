EU-Japan: Godkender datadelingsprotokol

EU har vedtaget protokollen for grænseoverskridende datatrafik i EU og Japans økonomiske partnerskab. Datahåndtering bliver mere effektiv og sikker.

29 apr. 2024 kl. 13:31 Af Maria DEL:

EU har vedtaget beslutningen om gennemførelsen af en protokol til at inkludere bestemmelser om tværgående dataflows i aftalen mellem EU og Japan for et Økonomisk Partnerskab. Protokollen vil give større juridisk sikkerhed, sikre at dataflows mellem EU og Japan ikke vil blive forhindret af uberettigede data lokaliseringsforanstaltninger, og også sikre fordelene ved fri dataflow i overensstemmelse med EU og Japans regler om databeskyttelse og den digitale økonomi.

Protokollen vil muliggøre, at virksomheder kan håndtere data effektivt uden besværlige administrative eller lagerkrav, og give dem et forudsigeligt retsgrundlag. Data lokaliseringskrav, såsom den fysiske opbevaring af data lokalt, vil blive fjernet. Virksomheder vil undgå ekstra omkostninger og kompleksiteter, fordi de ikke behøver at opbygge og vedligeholde datalagringsfaciliteter på flere steder og duplicate de data, de bruger, hvilket ville have en negativ indvirkning på deres konkurrencedygtighed og også underminere sikkerheden af sådanne data.

Samtidig sikrer protokollen, at reglerne om beskyttelse af persondata og privatliv i både EU og Japan, som bidrager til tilliden i den digitale økonomi, vil blive fuldt respekteret.

Når aftalen er blevet ratificeret af Japan, og begge parter har underrettet hinanden om afslutningen af deres interne procedurer, kan den træde i kraft.