FAQ: Medlem af Tweak

Tak for alle de fede kommentarer vi har fået efter vi gik live med dette nye koncept. Der er meget naturligt kommet nogle spørgsmål omkring Medlem af Tweak og de forskellige ting der er bygget ind i det. Derfor vil denne artikel vil løbende blive opdateret.

1 jul. 2021 kl. 08:05 Af Uber DEL:

I denne FAQ (Frequently Asked Questions), har vi samlet en række svar på jeres tvivlsspørgsmål. Artiklen vil løbende blive opdatereret, så vi dækker mest muligt, når det kommer til brugen af Medlem af Tweak

Spørgsmål:

1: Hvorfor lancerer I Medlem af Tweak?



2: Hvordan opretter jeg mig som Medlem af Tweak?

3: Hvor finder jeg min profil?

4: Hvordan opgraderer jeg mit medlemskab?

5: Hvad er forskellen på Ambassadørpuljen og den almindelige præmiepulje?

6: Hvordan fungerer pointsystemet?

7: Hvordan får jeg flere point?

8: Hvordan fungerer delinger og skal jeg dele noget bestemt indhold?

9: Nulstilles mine point og delinger løbende?

10: Kan jeg selv vælge hvad jeg vil vinde?

11: Kan jeg ombytte min præmie?

12: Hvornår er den næste lodtrækning?

13: Hvordan kan jeg betale?

14: Hvorfor kan jeg ikke logge ind via Facebook, Google eller lignende tjenester?

15: Kan jeg se hvad jeg har kommenteret på og delt?

16: Kan jeg ændre mit profilbillede?









1: Hvorfor lancerer I Medlem af Tweak?





Det koster penge at drive et site som Tweak.dk. Specielt når vi gerne vil fortsætte med at udvikle os og prøve nye ting. En normal løsning for at finansiere driften, som onlinemedie, er at drukne siden i reklamer eller gemme store dele af indholdet bag en betalingsvæg.

Det vil vi gerne undgå med Tweak.dk og derfor har vi tænkt i alternative løsninger. Medlem af Tweak skulle gerne være med til at skabe et fedt og aktivt online community, og på samme tid være med til at finansiere Tweak.dk, så vi fortsat kan levere fede og uafhængige artikler, nyheder og anmeldelser.

En lækker fordel, for Jer som brugere, er så muligheden for at vinde fede præmier, hver eneste måned.





2: Hvordan opretter jeg mig som Medlem af Tweak?

Vi har lavet en simpelt guide til, hvordan du opretter dig som bruger og kommer med, som en del af vores Medlem af Tweak koncept. Den kan du finder her.





3: Hvor finder jeg min profil?

Du får adgang til din profil i øverste højre hjørne på Tweak.dk. Her kan du enten logge ind eller tilgå din profil. Det er også i denne menu du kan finde information om de aktuelle præmier.





4: Hvordan opgraderer jeg mit medlemskab?

Hvis du klikker ind under din profil via menuen i øverste højre hjørne på Tweak.dk. Her finder du alle dine profiloplysninger i sidebaren til højre. Herfra har du for at opgradere til en af de andre medlemstyper.





5: Hvad er forskellen på Ambassadørpuljen og den almindelige præmiepulje?





Vores Ambassadørpulje er tilgængelig for ALLE vores medlemmer, hvad enten du er BASIS, SILVER eller PLATINUM medlem. Ambassadørpuljen fungerer via delinger af vores indhold på Tweak.dk.

Du deltager i lodtrækningen om ALLE præmierne i puljen, lige så snart du har foretaget EN deling. Du kan dog fortsætte med at dele mere, hvis du har lyst. Så flere delinger du laver, jo flere lodder har du i lodtrækningen.

Du kan se antallet af delinger du har lavet under din profil.





6: Hvordan fungerer point systemet?





Vores præmier i den almindelige præmiepulje har alle sammen en pointværdi fra 0-30 point. Du skal have samlet det antal af point, som står ud for at en præmie for at være med i lodtrækningen om den, og eventuelle andre præmier med den samme eller mindre pointværdi.

Så hvis du har samlet 15 point sammen, deltager du altså i lodtrækningen om ALLE præmier med en pointværdi på 15 point eller mindre.

I oversigten her kan vi for eksempel se, at man skal have samlet 30 point for at være med i lodtrækningen og et sæt Argon Audio Forte A4 højtalere, men kun 22 point for at være med i lodtrækningen om et Corsair K70 Gaming Keyboard. Så snart man har det nødvendige antal point deltager man automatisk.

Du kan se dine aktuelle point under din profil. Som BASIS profil starter man hver måned med 0 point, og kan maksimalt samle 10 point. Som SILVER medlem starter man hver måned med 10 point, og kan maksimalt samle 20 point. Som PLATINUM medlem starter man hver måned med 20 point, og kan maksimalt samle 30 point.





7: Hvordan får jeg flere point?





Du får point ved at være en aktiv del af vores community på Tweak.dk. Du får point ved at deltage i samtalerne og kommentere på vores artikler i kommentarfeltet. Hvert indlæg eller svar giver dig et point.

Hvis du er bruger af vores forum er det også bundet sammen med Medlem af Tweak. Så alle indlæg og svar som du laver på vores forum, tæller også med i puljen.





8: Hvordan fungerer delinger og skal jeg dele noget bestemt indhold?





Delinger fungerer meget simpelt ved at du samler lodder til Ambassadørpuljen, ved at dele vores nyheder, artikler eller anmeldelser fra Tweak.dk, de steder hvor du finder det relevant.

For at dine delinger bliver registreret er det vigtigt, at du sørger for at være logget ind. Er du ikke det, kan vi naturligvis ikke registrerer dine delinger på din profil. Du kan logge ind via linket i øverste højre hjørne på Tweak.dk.

For at dele skal du blot vælge det relevante link i delingsmenuen øverst i en artikel. Herfra sendes du til for eksempel Facebook, hvor du via CTRL+V kan sætte det rigtige delingslink ind i en statusopdatering eller en gruppe. Bemærk “token=” til sidst i linket er det, som vi bruger til at tildele dig point.

Fremgangsmåden er den samme, uanset hvor du ønsker at dele.

Du behøver ikke dele indhold, som har noget med præmierne eller Medlem af Tweak at gøre. Alle vores nyheder, artikler og anmeldelser tæller med på din profil. Så længe delingsmenuen er i toppen, kan du dele og få det talt med.





9: Nulstilles mine point og delinger løbende?

Ja. Efter hver lodtrækning nulstilles alle dine delinger og point. Du vil herefter starte med det antal point, som dit medlemskab giver. Det vil sige BASIS starter med 0 point, SILVER starter med 10 point og PLATINUM starter med 20 point.

Nulstillingen betyder, at alle starter hver måned med den samme chance for at vinde, som de andre i deres medlemskategori.





10: Kan jeg selv vælge hvad jeg vil vinde?

Nej. Det er ikke muligt selv at vælge hvilken præmie du vinder. Du deltager automatisk i lodtrækningen om alle de præmier, som du har point eller delinger nok til at vinde.





11: Kan jeg ombytte min præmie?

Nej. Det er ikke muligt at ombytte præmien til hverken kontakter eller en anden gevinst.





12: Hvornår er den næste lodtrækning?

Du kan altid se hvornår den næste lodtrækning er på præmiesiden. Den finder du her eller via menuen i øverste højre hjørne på Tweak.dk. Her står der øverst på siden hvornår den næste lodtrækning er, sammen med oplysninger om den samlede præmiesum.

Der trækkes lod om ALLE præmier på præmiesiden på samme tid.





13: Hvordan kan jeg betale?

Lige nu er det muligt at betale med Visa kort. Det er valgt fra vores side, da det er den billigste løsning. Det begrænser os naturligvis en lille smule, men det betyder at vi kan levere den billigste og, synes vi selv, bedste løsning til jer som medlemmer.

Vi har undersøgt muligheden for MobilePay og PayPal, men det er løsninger som enten ikke er teknisk klart til at håndtere abonnementsbetalinger eller er for dyre. Vi vil hellere holde priserne nede, så det kan komme vores medlemmer til gode.





14: Hvorfor kan jeg ikke logge ind via Facebook, Google eller lignende tjenester?

Vi har ønsket at lave et system, som var uafhængigt af andre platforme. På den måde er vi ikke underlagt andre selskabers skiftende luner. På samme tid kan I som brugere regne med, at det er det samme I alle sammen skal gøre, uanset hvor I ellers har profiler eller hvad I ønsker at dele.

Samtidigt betyder det, at vi kan bruges tiden på at skaffe flere fede præmier til puljerne, i stedet for at koordinere programmering med for eksempel Facebook.

15: Kan jeg se hvad jeg har kommenteret på og delt?

Ja det kan du. Hvis du klikker ind på din profil, kan du i bunden af profilen finde en oversigt over hvad du har kommenteret på og hvad du har delt.

16: Kan jeg ændre mit profilbillede?

Naturligvis. Den del er dog bundet op på vores forum, så det skal gøres via profilsiden der. Den kan du finder her: forum.tweak.dk/avatar-edit/