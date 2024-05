Forskere skaber første hjernelignende computer

Utrecht og Sogang Universiteter bygger en kunstig synapse, der fungerer med vand og salt og kan behandle kompleks information, ligesom vores hjerne.

30 apr. 2024 kl. 10:42 Af Maria DEL:

En ny studie, der blev offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, viser, at et system, der arbejder med vand og salt, kan behandle kompleks information på samme måde som vores hjerner. Dette er en vigtig milepæl i udviklingen af mere autentiske hjerne-emuleringscomputere.

Den kunstige synapse, som forskerne har udviklet, er baseret på en lille enhed, der efterligner adfærden af en naturlig synapse. Denne enhed fungerer ved hjælp af en opløsning af vand og salt og kan ændre sin ledningsevne baseret på elektriske impulser. Desuden viser studiet, at længden af enheden kan påvirke tiden det tager for koncentrationsændringer at forsvinde.

Dette åbner op for muligheden for at tilpasse enhedens længde, så den kan beholde og processere information i forskellige tidsperioder, ligesom naturlige synapser i vores hjerner. Tim Kamsma, en ph.d.-studerende ved Institute for Theoretical Physics og the Mathematical Institute of Utrecht University, og hovedforfatteren af studiet, er begejstret for resultaterne.

Han siger, "Mens kunstige synapser, der kan behandle kompleks information, allerede findes baseret på faste materialer, viser vi nu for første gang, at dette kan opnås ved hjælp af vand og salt. Vi genskaber effektivt neuronal adfærd ved at bruge det samme medium som hjernen."

Dette studie åbner døren for nye muligheder inden for iontronisk neuromorf computing - et felt, der fokuserer på at bygge computere, der arbejder med det samme medium som vores hjerner. Ved at vedtage en mere autentisk tilgang til hjerne-emulering, kan vi måske engang bygge computere, der er i stand til at replikere de ekstraordinære evner i vores eget sind.