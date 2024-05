Google Lancerer AI værktøj til sproglæring

Google tester en ny AI-drevet funktion til at hjælpe elever der lærer engelsk med at forbedre deres talefærdigheder.

30 apr. 2024 kl. 09:48 Af Maria DEL:

Google afprøver en ny kunstig intelligens-drevet funktion, der sigter mod at hjælpe engelske sprogstuderende med at udvikle deres talefærdigheder. Den teknologiske gigant har introduceret et eksperimentelt "taleøvelses" værktøj inden for Google Søgning til udvalgte brugere i flere lande.

Det AI-drevne værktøj opfordrer brugere med samtale-scenarier og kræver, at de svarer verbal ved hjælp af specifikke ord eller sætninger. For eksempel, et eksempel givet af Google beder brugeren om at inkorporere ordene "elsker," "ked," og "undskyld" i et talt svar til situationen: "Jeg er ked af det, fordi jeg tabte min yndlingstrøje i parken i går."

Google siger, at den grundlæggende ide er at hjælpe personer, der lærer engelsk, med at øve naturlige samtaler, samtidig med at de forstærker korrekt brug af ordforråd i sammenhæng. Google fremhæver, at de interaktive oplevelser udnytter generativ AI til at levere virkelige eksempler og scenarier.

For nu er adgangen til "taleøvelses" værktøjet ret begrænset. Google har bekræftet, at det i øjeblikket kun er tilgængeligt for engelske studerende i Argentina, Colombia, Indien, Indonesien, Mexico og Venezuela, der er med i virksomhedens Search Labs-program.

Search Labs giver brugerne mulighed for at teste tidlige Google Search eksperimenter og funktioner, før de rulles bredere ud. Dem med adgang kan finde "taleøvelses" muligheden enten ved at søge efter den direkte i Search, eller efter at have oversat tekst til eller fra engelsk ved hjælp af en Android-enhed. Konceptet med en AI-samtaleøvelsesassistent er ikke helt nyt for Google.

I slutningen af 2023 introducerede virksomheden et lignende værktøj, der specifikt er designet til at hjælpe engelsksprogede lærere med at forbedre deres talefærdigheder gennem interaktioner. Dog ser det nyopdagede "taleøvelses" værktøj ud til at omfatte mere realistiske samtale-emner og scenarier end den tidligere indsats. Google har ikke givet detaljer om, hvorvidt eller hvornår det kan udvide tilgængeligheden til flere lande og sprog.