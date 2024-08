Google Meet's nye AI-funktion tager noter

Google Meet introducerer 'Tag noter for mig', en innovativ AI-funktion drevet af Gemini AI. Denne funktion genererer resuméer af vigtige punkter under videomøder og gemmer dem i ejerens Google Drive.

28 aug. 2024 kl. 10:53 Af Maria DEL:

Google Meet har introduceret et innovativt kunstig intelligens (AI) værktøj ved navn "Tag noter for mig". Denne funktion, drevet af Gemini AI, er designet til at generere resuméer af vigtige punkter under videokald.

I stedet for at levere en ordret transskription, fokuserer den på at optage betydningsfulde diskussionspunkter i et Google Dokument. Det genererede dokument vil blive gemt i mødeansvarliges Google Drive og kan automatisk deles med deltagere eller tilføjes til kalenderbegivenheden efter mødet. Dokumentet kan også indeholde links til mødeoptagelsen og transskriptionen, hvis disse indstillinger aktiveres.

Det nye note-taking-værktøj vil først være tilgængeligt for Google Workspace-kunder, der har Gemini Enterprise, Gemini Education Premium og AI Meetings & Messaging-tilføjelserne. I øjeblikket er dens brug begrænset til engelsk sprog og kan kun bruges på computere eller bærbare computere.

"Tag noter for mig" funktionen tilbyder også en opsummering af savnede diskussioner for dem, der deltager senere i mødet, og dermed minimerer behovet for gentagelse. Dette fungerer også som et tilgængelighedsværktøj for personer, der har svært ved at behandle talt sprog og tage noter samtidigt, hvilket giver dem mulighed for at være mere engagerede i møder uden at anmode om gentagelser.

Denne funktionalitet blev først annonceret på Googles Cloud Next-konference i 2023. Med "Tag noter for mig" værktøjet beviser Google Meet igen sin forpligtelse til at forbedre mødeoplevelsen ved hjælp af AI.