IBM præsenterer ny AI-sikkerhedsassistent

IBM introducerer generative AI til at forbedre sikkerhedsoperationer. Med IBM Consulting Cybersecurity Assistant kan sikkerhedsanalytikere hurtigere og præcisere identificere og reagere på kritiske trusler.

6 aug. 2024 kl. 09:56 Af Maria DEL:

IBM har annonceret introduktionen af generative AI-funktioner til sine managed Threat Detection and Response Services, der anvendes af IBM Consulting-analytikere til at fremskynde og strømline sikkerhedsoperationer for klienter. Bygget på IBM's data- og AI-platform, watsonx, er den nye IBM Consulting Cybersikkerhedsassistent designet til at fremskynde og forbedre identifikation, undersøgelse og reaktion på kritiske sikkerhedstrusler.

Foruden at være inkluderet i IBM Consulting's trusselsdetekterings- og responspraksis vil Cybersikkerhedsassistenten blive en del af IBM Consulting Advantage, en AI-tjenesteplatform med AI-aktiver, der er skræddersyet til at styrke IBM-konsulenter til at levere værdi for klienter med konsistens, gentagelighed, kvalitet og hastighed.

"Idet cyberhændelser udvikler sig fra øjeblikkelige kriser til flerdimensionelle begivenheder over flere måneder, står sikkerhedsteam over for den vedvarende udfordring med for mange angreb og ikke nok tid eller mennesker til at forsvare sig imod dem," sagde Mark Hughes, Global Managing Partner for Cybersikkerhedstjenester, IBM Consulting.

"Ved at forbedre vores trusselsdetektions- og respons-services med generativ AI kan vi reducere manuelle undersøgelser og operationelle opgaver for sikkerhedsanalytikere, hvilket giver dem mulighed for at reagere mere proaktivt og præcist på kritiske trusler og dermed hjælpe med at forbedre den generelle sikkerhed for klienter." IBM's Threat Detection and Response (TDR) Services kan automatisk eskalere eller lukke op til 85% af advarslerne. Og nu, ved at bringe eksisterende AI- og automatiseringsfunktioner sammen med de nye generative AI-teknologier, kan IBMs globale sikkerhedsanalytikere fremskynde undersøgelsen af de resterende advarsler, der kræver handling.

Specifikt hjalp de nye funktioner med at reducere undersøgelsestiden for advarsler med 48% for en klient. Den nye Cybersikkerhedsassistent leverer følgende:

Hjælp til hastighed i komplekse trusselsundersøgelser gennem historiske korrelationsanalyser af lignende trusler.

Mulighed for mere proaktivitet og præcision gennem analyser af historiske, klient-specifikke trusselsaktiviteter.

En generativ AI-samtalemotor, der giver realtidsindsigt og support til både klienter og IBM-sikkerhedsanalytikere.

Bygget i samarbejde med IBM Research udnytter den nye IBM Consulting Cybersikkerhedsassistent IBM's brede generative AI-færdigheder - bygget på virksomhedens Granite foundation-modeller, forfinet til produktion inden for IBM watsonx.ai, og der trækkende på IBM watsonx Assistant for den konversationslignende chat-grænseflade."