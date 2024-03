Kina tilbyder AI-kuponer til start-ups

Kina støtter AI-startups med 'computing vouchers' for at afbøde mangel på chips forårsaget af USAs restriktioner. Subsidier vil hjælpe virksomheder til at håndtere stigende datacenteromkostninger.

4 mar. 2024 kl. 10:25 Af Maria DEL:

Kina tager skridt til at skabe lige vilkår for sine kunstig intelligens-startups, da landets tech-giganter høster AI-træningscompute-ressourcer, der allerede er presset af US-chip-begrænsninger. Mindst 17 byer, herunder den største, Shanghai, har lovet at yde "compute-vouchers" for at subsidiere AI-startups, der står over for stigende omkostninger til datacentre, da forsyninger af afgørende chips bliver mere knappe.

Ifølge officielle meddelelser vil værdien af vouchers typisk være mellem $140.000 og $280.000. De kan bruges til tid i AI-datacentre til at træne og køre selskabernes Large Language Models, der forstår og genererer naturligt sprog og udfører en bred vifte af opgaver. Industriinsidere siger, at denne fremgangsmåde kommer efter, at internetvirksomheder med cloud computing-tjenester annullerede kontrakter, da strengere US-kontroller fik dem til "begrænse brugen af GPU enhederne til deres eget interne brug.

Internetgiganterne Alibaba, Tencent og ByteDance har taget skridt til at begrænse udlejningen af Nvidias grafikbehandlingsenheder og har reserveret flertallet af disse lagrede AI-processorer til intern brug og vigtige kunder. Kina har strammet adgangen til afgørende AI-chips de seneste to år, hvilket har ført til, at virksomhederne har opbevaret chipsene, benyttet Nvidia-gaming-chips eller taget dem fra det sorte marked.

I det kommende program for AI-grupper, der bruger indenlandske chips, vil Beijing yderligere forsøge at erstatte udenlandske komponenter. Kina har også oprettet et alternativ til Big Techs datacentre og cloudtjenester. I løbet af det sidste år er der blevet opbygget et netværk af statslige datacentre og onlineplatforme, hvor AI-virksomheder kan leje computekraft.

"Kinesiske regeringer er dedikerede til at forbedre ressourceallokeringseffektiviteten," siger Charlie Chai, en analytiker hos forskningsgruppen 86Research, og henviser til Beijings plan om at bygge 10 datacenterklustre. Selvom subsidierne vil reducere omkostningerne for AI-virksomhederne, siger analytikere, at de kun vil løse en del af problemet.

Der er stadig strenge krav til ansøgere. Beijing har godkendt mindst 40 store sprogmodeller til offentlig brug, da reguleringsmyndighederne fremskynder vedtagelsen af AI-teknologi, samtidig med at de opretholder streng tilsyn med dens anvendelse.

Spor af Kinas sortbørs chiphandel kan findes på handelsplatforme, der formidler adgang til cloudcomputingressourcer. Eksempelvis reklamerer Suzhou-handelsplatformen, som samarbejder med AliCloud og Tencent Cloud, for compute-clustere med avancerede Nvidia H100-chips, som USA altid har forbudt at sælge til Kina.