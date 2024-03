LinkedIn overvejer angiveligt gaming

LinkedIn overvejer at tilføje spil til sin platform. Med udvikling af puzzel spil forsøger de at skabe sjov, styrke relationer og skabe samtaler.

19 mar. 2024 kl. 10:09 Af Maria DEL:

LinkedIn, det karriereorienterede sociale medie, er angiveligt ved at overveje at tilføje gaming til dets platform. Ifølge TechCrunch er der nogle puzzle-spil under udvikling. FOX Business har henvendt sig til LinkedIn for en kommentar i forbindelse med dette. Virksomheden har fortalt TechCrunch, at de "eksperimenterer med at tilføje puzzle-baserede spil inden for LinkedIn-oplevelsen for at tilføje lidt sjov, styrke relationer og forhåbentlig vække samtaleemner."

Uafhængig app-forsker Nima Owji og andre har tilsyneladende tidligere opdaget projektet og gjort opmærksom på det på sociale medier. De kommende spil har navne som "Crossclimb" og "Queens," ifølge TechCrunch.

Det er uklart, hvornår LinkedIn, der ejes af Microsoft, har til hensigt at gøre dem tilgængelige for brugerne. LinkedIn tilbyder både gratis og betalte abonnementsmuligheder for deres platform. Platformens globale medlemsantal lå omkring 1 milliard i slutningen af januar. Spil ville tilføje endnu en funktion til platformen, som jobsøgere ofte bruger til at finde ledige stillinger og forbinde fagfolk og virksomheder til rekruttering.