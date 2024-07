Logitech G offentliggør MIXLINE

Logitech G har offentliggjort den fulde version af MIXLINE fra den 16. juli 2024 på udvalgte markeder verden over. MIXLINE er gratis og tilgængeligt via Windows 10, version 20H2, på 22 forskellige sprog.

26 jul. 2024 kl. 17:51

MIXLINE er den seneste tilføjelse til Logitech G-økosystemet af løsninger til gamere og streamere. Det løser det ældgamle problem med at administrere flere forskellige lydkilder, mixe, dirigere og overvåge; alt sammen med et meget lille behov for systemressourcer. Uanset om du ønsker at spille eller kreere på anden vis, er MIXLINE lydmixing gjort let. Det er intuitivt og kraftfuldt og den perfekte løsning til gamere og streamere, der vil sikre, at lyden i deres streams er perfekt hver eneste gang.

Mindre tid til at konfigurere lyd giver spillere og kreatører mere tid til at skabe deres gameplay, komme i kontakt med fællesskabets medlemmer og nyde det sjove ved at spille!

"Alle, der har arbejdet med routing og mixing af pc-lyd, ved, at det kan være udfordrende at lære og håndtere med de værktøjer, der findes i øjeblikket, eller med beskyttede systemer, der kun fungerer i visse streamingscenarier", fortæller Andrew Coonrad, Head of Marketing, G HUB. "Vi er glade for at kunne give vores brugere det fulde udbytte af MIXLINE, da det er en nem og smart måde at administrere pc-lyd på til alt fra gaming til egentlig indholdsproduktion."

MIXLINE kræver kun én lyddriver. Da en computers CPU har begrænset kapacitet, er dette afgørende for gamere, da det frigør systemressourcer til platforme som Streamlabs Desktop, da mange gamere streamer fra en enkelt pc.

Efter den lukkede betaproces indeholder den fulde version af MIXLINE funktioner, som brugerne har efterspurgt, herunder tilpasning af farverne på ind- og udgange, så spillere og kreatører kan se, hvor hver kilde fører hen, mens de følger med i, hvad publikum hører. Her hos Logitech G tager vi altid imod feedback fra vores brugere, når vi udvikler nye løsninger. Med denne fulde version af MIXLINE sikrede vi, at al feedback blev indarbejdet i funktionssættet - præcis hvad fællesskabet efterspurgte.





Funktionerne i MIXLINE omfatter:

Træk, slip, overvåg: Med en ren og ligetil brugerflade kan du trække og tegne foretrukne lydspor, overvåge lyd med en enkelt knap og forbinde input til flere output.

Mix, stream og optag i én ren brugerflade: Tilslut, dirigér og mix lyd i professionel kvalitet i ét enkelt program. En ren og ligetil grænseflade reducerer arbejdstid, er hurtig at sætte op og administrerer effektivt.

Uafhængig lydstyrkekontrol: MIXLINE gør det lettere at justere inputvolumen for hvert enkelt submix. Du kan også styre lyden for hvert input og output uafhængigt af hinanden.

Tilpas lyd i professionel kvalitet: Ryd op på skrivebordet uden at have brug for en ekstern hardwaremixer, maksimer stream-performance og tilpas, hvordan lyden lyder i realtid.

MIXLINE løser de specifikke udfordringer, som pc-brugere oplever, når de skal administrere deres lyd. Det er nemmere, hurtigere og bruger færre ressourcer, så gamere og streamere kan fokusere på det, de laver: at spille og skabe indhold.

Det forenkler streams markant, løfter kvaliteten af indholdet og giver en god oplevelse for spilstreamere og -kreatører. Uden at gå på kompromis med kvaliteten sikrer MIXLINE, at dirigerings-, mixing- og streamingprocessen er en fornøjelse gang på gang.