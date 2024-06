MediaTek Integrerer NVIDIA TAO-Toolkit

På COMPUTEX 2024 annoncerede MediaTek integrationen af NVIDIA TAO med MediaTek's NeuroPilot SDK. Dette vil hjælpe virksomheder med at udnytte potentialet i edge AI til IoT-applikationer.

6 jun. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

På COMPUTEX 2024 annoncerede MediaTek, at de vil integrere NVIDIA TAO med MediaTek's NeuroPilot SDK som en del af deres edge inference silicon roadmap. MediaTek's support til NVIDIA TAO vil skabe en seamless oplevelse for udviklere, når de bringer Edge AI (inklusive Generative AI) kapaciteter til en bred vifte af IoT-applikationer, der er drevet af MediaTek's cutting-edge silicon.

Dette vil hjælpe virksomheder i alle størrelser til at udnytte potentialet af Edge AI i forskellige IoT-vertikaler, herunder smart retail, manufacturing, healthcare, transportation, smart cities og mere. MediaTek driver mere end to milliarder forbundne enheder om året. Virksomhedens edge silicon portfolio er designet til at maksimere ydeevnen af Edge AI-applikationer, samtidig med at de kører meget effektivt.

Det integrerer også MediaTek's førende multimedia- og connectivity-teknologier. Med chipsets til premium, mid-range og entry-levels, gør MediaTek's edge inference silicon roadmap det muligt for brands at bringe utrolige AI-oplevelser til enheder på tværs af forskellige prisområder.

MediaTek's NeuroPilot SDK integration med NVIDIA TAO kan hjælpe udviklere med at skubbe grænserne for Vision AI på alle MediaTek-enheder, store og små, med en brugervenlig interface og ydeevneoptimeringskapaciteter. Og med over 100 ready-to-use pretrained modeller, låser NVIDIA TAO op for tilpassede vision AI-kapaciteter for en række løsninger og use cases. Det automatiserer processen med at finjustere AI-modeller og reducerer udviklingstid og kompleksitet, så udviklere hurtigt kan bringe produkter til markedet, selv hvis de ikke har dyb AI-ekspertise.

"Integrationen af NVIDIA TAO med MediaTek NeuroPilot vil yderligere udvide vores vision om at demokratisere adgangen til AI og hjælpe med at drive en ny bølge af AI-drevne enheder og oplevelser," sagde CK Wang, General Manager for IoT-forretningsenheden hos MediaTek.

Med disse udvidede ressourcer og MediaTek's Genio produktlinje, er det nemmere end nogensinde for udviklere at designe innovative Edge AI-produkter, der skiller sig ud fra konkurrencen.

Generative AI er med til at øge computer vision's præcision for AIoT og edge applications," sagde Deepu Talla, Vice President for Robotics and Edge Computing hos NVIDIA. Ved at kombinere kraften fra NVIDIA TAO og MediaTek NeuroPilot SDK, bringes de nyeste og bedste vision AI-modeller til milliarder af IoT-enheder.