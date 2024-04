Meta øger infrastrukturinvesteringer i AI

Mark Zuckerberg siger, at Meta bør investere væsentligt mere i AI de kommende år. Meta planlægger at øge infrastrukturinvesteringerne for at støtte AI.

26 apr. 2024 kl. 09:05 Af Maria DEL:

Mark Zuckerberg, CEO for Meta, tidligere kendt som Facebook, har sagt, at selskabet "bør investere betydeligt mere i de kommende år" i kunstig intelligens (AI). Det erklærede han, da Meta annoncerede planer om at bruge milliarder af dollars mere på servere og datacentre for at støtte virksomhedens AI-satsninger.

Aktierne i virksomheden faldt på bekymringer over de øgede omkostninger, men Mark Zuckerberg argumenterede for, at disse investeringer var afgørende for at blive "verdens førende AI-virksomhed." Meta forventer at øge sine kapitaludgifter i år til et niveau mellem 35 og 40 milliarder dollars, hvilket vil gøre det til Meta's største investering nogensinde.

Meta's CFO, Susan Li, sagde i en indtjeningssamtale, at "kapitaludgifter inklusive tilbagebetalinger på finansleaser var 6,7 milliarder dollars, drevet af investeringer i servere, datacentre og netværksinfrastruktur," ned fra 7,09 milliarder dollars på samme tidspunkt sidste år. "Vi forventer, at kapitaludgifterne vil fortsætte med at stige næste år, da vi aggressivt investerer for at støtte vores ambitiøse AI-forskning og produktudviklingsindsatser," tilføjede Li.

Mark Zuckerberg tilføjede: "Vi bør investere betydeligt mere i de kommende år for at bygge endnu mere avancerede modeller og de mest omfattende AI-tjenester i verden." Han indrømmede dog, at opbygningen af den førende AI vil tage flere år. Han påpegede dog også, at Meta har en stærk forretningsmodel, når det kommer til at monetarisere AI-tjenester.

Meta's investeringsplaner blev dog ikke mødt med begejstring fra investorerne. Virksomhedens aktier faldt med ca. 15 procent, hvilket tabte 200 milliarder dollars på virksomhedens værdi. Dette fald i værdiansættelsen kom, på trods af at virksomhedens indtjening per aktie og omsætning begge oversteg forventningerne.

Meta forudsagde dog salgsvækst under forventningerne i andet kvartal. I sin erklæring understregede Mark Zuckerberg også vigtigheden af energi for at opbygge større datacentre til AI. Han sagde, at virksomheden ville bygge endnu større klynger af datacentre, hvis de kunne skaffe energien til det.