Meta AI midlertidigt stoppet i EU

Meta Platforms sætter lanceringen af Meta AI i EU på pause på grund af bekymringer om databeskyttelse. Ingen AI-modeller trænes med europæiske brugerdata indtil videre.

19 jun. 2024 kl. 10:07 Af Maria DEL:

Meta Platforms, moderselskabet bag Facebook, Instagram og WhatsApp, har netop annonceret, at de ikke vil lancere Meta AI, deres kunstige intelligens platform, i EU indtil videre. Årsagen er, som så ofte er tilfældet med Meta, bekymringer fra data-beskyttelsesadvokater.

Meta er blevet enig med den irske databeskyttelsesmyndighed (DPC), som er ansvarlig for Metas europæiske hovedkvarter i Dublin, om ikke at træne deres AI-modeller med data fra europæiske brugere, som har offentliggjort det på Facebook eller Instagram for nuværende. Meta AI er en standalone chatbot i stil med ChatGPT, som har det unikke salgsargument at være i stand til at skabe billeder baseret på prompter i realtid.

AI-modellerne er også integreret på andre måder, f.eks. i søgninger på Instagram eller WhatsApp, men i øjeblikket kun for brugere i markeder uden for EU. Sådan vil det forblive. "DPC byder Meta's beslutning om at suspendere deres planer om at træne deres store sprogmodel ved hjælp af offentligt indhold delt af voksne på Facebook og Instagram over EU / EØS velkommen. Denne beslutning fulgte intensiv engagement mellem DPC og Meta. DPC, i samarbejde med sine kolleger EU databeskyttelsesmyndigheder, vil fortsætte med at engagere sig med Meta på dette spørgsmål," udtalte Irland.

Dog er de stadig meget sikre på, at Metas tilgang vil overholde europæiske love og regler, indtil videre er der ingen ændringer lavet til databeskyttelsesregler. "Vi er forpligtede til at gøre Meta AI og de modeller, der ligger til grund for den, tilgængelige for flere mennesker rundt om i verden, herunder i Europa. Men uden at inkorporere lokal information, vil vi kun kunne tilbyde folk en andenrangs oplevelse. Det betyder, at vi i øjeblikket ikke kan lancere Meta AI i Europa," fortsætter de.

"Vi er skuffede over anmodningen fra den irske databeskyttelseskommission (DPC), vores ledende tilsynsmyndighed, på vegne af de europæiske databeskyttelsesmyndigheder, om at udskyde træningen af vores store sprogmodeller (LLM'er) med offentligt indhold delt af voksne på Facebook og Instagram - især da vi har taget hensyn til feedbacken fra tilsynsmyndighederne, og de europæiske databeskyttelsesmyndigheder har været informeret siden marts. Dette er et skridt tilbage for europæisk innovation og konkurrence inden for AI-udvikling og vil føre til yderligere forsinkelser i at levere fordelene ved AI til Europas befolkning," sagde Stefano Fratta, Global Engagement Director og Metas Privacy Policy Officer, i en erklæring.

Meta ser tilsyneladende ikke ud til at ville afvige fra praksisen med at bruge brugerdata til AI-formål. "Vi følger eksemplet fra andre, herunder Google og OpenAI, som begge allerede har brugt data fra europæere til at træne AI. Vores tilgang er mere gennemsigtig og tilbyder enklere kontroller end mange af vores konkurrenter, der allerede træner deres modeller på lignende offentligt tilgængelig information," tilføjer Fratta. "Modellerne bygges ved hjælp af information fra folk for at genkende mønstre, som f.eks. forstå hverdagsudtryk eller lokale referencer, og ikke for at identificere en bestemt person eller deres information."

Dette ville være i overensstemmelse med europæiske love og regler. Det blev tidligere kommunikeret, at offentligt tilgængeligt indhold fra Instagram- og Facebook-brugere (ikke private beskeder) ville blive brugt til at træne AI-modellerne, og der var også en mulighed for at gøre indsigelse mod brugen af data til disse AI træningsformål. Meta AI har også modtaget 11 klager fra databeskyttelsesorganisationer i Europa, herunder den østrigske NGO noyb, sammen med andre organisationer.

"Vi byder denne udvikling velkommen, men vil holde nøje øje med den. Indtil videre er der ingen officiel ændring af Meta databeskyttelsesregler, der ville gøre denne forpligtelse juridisk bindende. De klager, vi har indgivet, er endnu ikke afsluttet og skal nu besluttes," sagde Max Schrems, formand for noyb, i en erklæring. Han ser den midlertidige afslutning af Meta AI i EU som en succes for den pres, der var blevet opbygget af klagerne.