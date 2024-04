Meta lancerer 'Made With AI' markering

Meta introducerer "Made With AI"-mærker på indhold skabt eller ændret med AI fra maj 2024. Dette skridt er et svar på bekymringer om spredning af deepfakes.

10 apr. 2024 kl. 10:40 Af Maria DEL:

Meta, mediegiganten der omfatter Facebook, Instagram og Threads, er ved at implementere et nyt mærkesystem for at identificere indhold, der er skabt eller ændret med kunstig intelligens. Fra maj 2024 vil brugere se 'Made With AI' mærker på billeder, videoer og lydklip, der udnytter AI-teknologi.

Dette skridt kommer på baggrund af bekymringer om udbredelsen af deepfakes, meget realistiske AI-genererede videoer, der kan bruges til at få mennesker til at synes at sige eller gøre ting, de aldrig gjorde. Indførelsen af mærker følger pres fra selskabets uafhængige Tilsynsråd, der opfordrede selskabet til at øge gennemsigtigheden omkring manipuleret medie.

Tidligere fokuserede Meta's tilgang på at fjerne deepfakes, der blev vurderet som særligt skadelige, men kritikere hævdede, at det ikke var nok. 'Made With AI' mærkerne tilbyder en mellemvej, der tillader brugerne at træffe informerede beslutninger om det indhold, de ser. Ifølge den nye politik vil indhold generelt blive på platformen, så længe det ikke overtræder andre fællesskabsregler, såsom dem der forbyder hadefuld tale eller vælgerindblanding.

Meta's vicepræsident for indholdspolitik, Monika Bickert, siger, at selskabet er enig i argumentet "at vores nuværende tilgang er for snæver." Dets politik for manipuleret medie fra 2020 så kun på videoer "skabt eller ændret af AI for at få en person til at synes at sige noget, de ikke sagde." "Inden for de sidste fire år, og især det sidste år, har folk udviklet andre former for realistisk AI-genereret indhold som lyd og billeder, og denne teknologi udvikler sig hurtigt," fortsætter Bickert. "Som bestyrelsen bemærkede, er det lige så vigtigt at tackles manipulation, der viser en person gøre noget, de ikke gjorde."

Dog advarer nogle eksperter om, at mærker alene ikke er en mirakelkur. AI-detektionsmetoder er stadig i udvikling, og skabere af deepfakes kan potentielt finde måder at omgå dem på. Desuden udgør det enorme antal af indhold, der uploades til Meta's platforme dagligt, en udfordring for effektiv overvågning. Meta siger, at de vil indføre funktionen i maj og indtil da vil undlade at slette indhold i henhold til deres forældede politik for manipulerede videoer. Dette vil give brugerne tid til at vænne sig til selvoffenlighedsprocessen, bemærker Bickert.