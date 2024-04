Meta mister AI-topfolk i Silicon Valley

Mark Zuckerberg forsøger at rekruttere Googles DeepMind forskere. Meta har mistet top AI medarbejdere og er i en kamp om talent.

5 apr. 2024 kl. 16:58 Af Maria DEL:

Meta har tabt tre top AI-ansatte inden for en uge i Silicon Valleys kontinuerlige kamp om talent. Devi Parikh, der var Metas senior direktør for generative AI, meddelte i et X-opslag sidste uge, at hun havde forladt Meta efter mere end syv år.

Ligeledes meddelte Erik Meijer, Metas senior direktør for engineering, der havde ledet Instagram-ejerens maskinlæringsforskningsgruppe, Probability, sin afgang. Meijer sagde på X: "Givet det utrolige konkurrence pres i feltet, er der virkelig ingen fordel ved at være i en stor virksomhed, hvis du ønsker at bygge cool ting på top af LLMs." Meijer tilføjede, at han planlægger at "lave uafhængig forskning og se, hvor det fører hen."

Forskningsscientist Abhishek Das, der arbejdede på Metas Fundamental AI Research (FAIR) team, forlod også virksomheden og sagde, at han er "spændt på at bygge noget nyt." CEO Mark Zuckerberg tager sagen i egne hænder for at udfylde hullerne. Han har forsøgt at tiltrække forskere fra Google's DeepMind til Meta med personlige e-mails, rapporterede The Information.

Meta har endda tilbudt job til forskere uden først at gennemføre interviews, ifølge rapporten, midt i en kamp om medarbejdere med den rette ekspertise, der tilbyder store lønninger, bonusser og aktier. Zuhayeer Musa, medstifter af løndatawebsitet Levels.fyi, fortalte The Wall Street Journal, at den gennemsnitlige kompensationspakke for en maskinlæring og AI-ingeniør hos Meta er tæt på $400.000, med henvisning til data, som de har indhentet fra 344 mennesker.

Elon Musk kritiserede OpenAI denne uge og sagde, at ChatGPT-producenten har været "aggressivt rekrutterende" Tesla-ingeniører med store løn tilbud. Han sagde, at han som følge heraf øger lønningerne for Teslas AI-ingeniørteam.

"Kampen om AI-talent er den vildeste talentkamp, jeg nogensinde har set!" skrev Musk på X. Meta-opsigelserne følger en flugt af andre AI-ansatte i de seneste år. Mindst en tredjedel af Metas forskere med publiceret AI-arbejde forlod virksomheden på grund af udbrændthed eller mangel på tro på virksomheden, rapporterede The Wall Street Journal i juni sidste år.

Frem til det forlod medstifteren af Metas AI-laboratorium, Rob Fergus, virksomheden i 2020 for at tilslutte sig Google’s DeepMind.