Microsoft Fusionerer Copilot AI med Telegram

Telegram har lanceret en ny chatbot, som nu er tilgængelig udenfor EU, specifikt i USA, UK og Asien. Microsofts AI-assistent, Copilot, forbedrer brugerinteraktioner med avanceret AI-teknologi.

28 may. 2024 kl. 13:13 Af Maria DEL:

Microsoft udvider Copilot til Telegram for forbedret brugerinteraktion

Microsoft har udvidet sin AI-assistent, Copilot, til Telegram-besked-appen, med det formål at forbedre brugerinteraktionen gennem avanceret kunstig intelligens. Denne integration, annonceret på Build 2024, giver Telegram-brugere mulighed for at engagere sig i intelligente samtaler og få adgang til forskellige oplysninger direkte inden for appen.

Funktioner og muligheder

Microsofts Copilot-chatbot til Telegram gør det muligt for brugere at have mere intelligente og informative samtaler. Brugere kan spørge om forskellige emner, lige fra faktuelle oplysninger til rejseplanlægning, fitness-rutiner og underholdning. Dette initiativ er en del af Microsofts "Copilot-for-social"-projekt, som sigter mod at integrere generativ AI i sociale apps som WhatsApp og Telegram.





Begrænsninger

I modsætning til dens web- eller Windows-modstykker understøtter Telegram Copilot-botten ikke billedegenerering og tillader ikke skift mellem forskellige tilstande, såsom "Kreativ", "Balanceret" og "Præcis".

Copilot for Telegram er tilgængelig på flere platforme, herunder Windows, macOS, iOS, Android, Linux og web.





Sådan kommer du i gang

For at begynde at bruge Copilot i Telegram, søg efter "@CopilotOfficialBot" inden for appen eller klik på et givet link.

Før interaktion med chatboten skal brugerne acceptere Microsofts fortrolighedspolitikker og verificere telefonnummeret, der er knyttet til deres Telegram-konto. I øjeblikket er Copilot-botten i beta-fasen og verificeret på Telegram. Af sikkerhedsmæssige årsager kræves det, at brugerne indtaster deres telefonnumre, selvom Microsoft forsikrer, at disse numre ikke gemmes.

Tilgængelighed

Tjenesten er tilgængelig uden for Den Europæiske Union , specifikt i USA, Storbritannien og Asien. Microsoft har oprettet en dedikeret webside for Copilot på Telegram, som giver detaljerede oplysninger om chatbottens funktioner.





* Billederne er kun illustrative