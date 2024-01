Microsoft slår rekord på aktiemarkedet

Microsoft slutter sig til Apple i klubben af selskaber med en markedsværdi over tre billioner dollars, takket være deres satsning på kunstig intelligens.

25 jan. 2024 kl. 08:19 Af Maria DEL:

Som det andet selskab i verden slutter Microsoft sig til Apple i klubben af selskaber med en markedsværdi på tre billioner dollar. Dette er et resultat af deres betydelige investeringer og engagement i kunstig intelligens, der fortsat imponerer Wall Street. Med en aktiepris på 404 dollar og en vækst på 1,31%, er Microsoft nu verdens næststørste selskab målt på markedsværdi, kun overgået af Apple, der nåede denne milepæl i januar 2022.

Microsofts partnerskab med OpenAI, har stor betydning for deres succes i AI-verdenen. Microsoft har på det seneste oplevet en markant opsving i aktiemarkedet. Selskabet har set en vækst på 67% i sine aktier siden lanceringen af ChatGPT i november 2022. Dette har i høj grad været drevet af selskabets fokus på kunstig intelligens (AI) og dets partnerskab med OpenAI.

Aftalen mellem de to selskaber er rapporteret at være værd omkring 13 milliarder dollar. Microsoft har været i stand til at udnytte denne partnerskab til at lancere flere produkter, der gør det muligt for virksomheder og enkeltpersoner at udnytte kapaciteterne i generativ AI. Disse produkter inkluderer blandt andet deres Bing søgemaskine og deres Copilot virtuelle assistent. Microsoft mener, at inddragelsen af AI i Windows og Office vil være en 'game changer'.

I mellemtiden har Apple, på trods af stilhed omkring deres fremskridt inden for AI, oplevet en stigning i deres aktier på omkring 40%. Selv om Apple nåede en markedsværdi på tre billioner dollar før Microsoft, har selskabet siden da oplevet et fald, der endda kortvarigt gjorde, at Microsoft overhalede dem som det største selskab på markederne.

Microsoft planlægger at offentliggøre sine resultater den 30. januar. Der er spænding omkring, hvordan Apples Mac-computere vil klare sig i denne AI-bølge, og om de vil blive hægtet af, hvis de ikke formår at holde trit.