Microsoft integrerer 'sudo'-kommando

Microsoft har annonceret integrationen af sudo, en kommando, der er udbredt på Linux og macOS systemer for at opnå administratoradgang, i Windows med Windows 11 Insider Preview Build 26052.

14 feb. 2024 kl. 07:37 Af Maria DEL:

Microsoft fortsætter sit arbejde med at gøre Windows mere anvendelig og kompatibel med andre operativsystemer. Den seneste beslutning fra Microsoft er at bringe Linux's 'sudo'-kommando ind i Windows 11. Dette blev annonceret sammen med den seneste Insider Preview Build 26052. Sudo-kommandoen er udbredt på både Linux og macOS systemer for at tillade brugere at opnå administratoradgang.

Dette er en essentiel del af disse operativsystemer og noget, som Windows-brugere har efterlyst i lang tid. Integrationen af sudo ind i Windows 11 er et stort skridt fremad i Microsofts bestræbelser på at integrere Linux-funktionalitet i deres operativsystem. Dette skridt kommer efter Microsofts tidligere omfavnelse af Linux under Windows 10-æraen.

I løbet af denne tid introducerede Microsoft et virtualiseret subsystem, der gav brugere og udviklere adgang til en ægte Linux-kommandolinje inden for Windows-miljøet. Denne innovation blev mødt med stor begejstring fra både brugere og udviklere, og det er tydeligt, at Microsoft ønsker at fortsætte denne tendens med Windows 11.

Integrationen af sudo i Windows 11 vil give brugere og udviklere endnu mere fleksibilitet og kontrol over deres systemer. Det vil også gøre det muligt for dem, der er vant til at arbejde med Linux eller macOS, at føle sig mere hjemme i Windows-miljøet.