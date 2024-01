Microsoft udvider Copilot AI adgang

Microsoft udvider adgangen til deres avancerede Copilot AI til mindre virksomheder. Ny funktionalitet inkluderer Copilot GPT'er, mobilapp og forbedret billedskabelse.

17 jan. 2024 kl. 10:25 Af Maria DEL:

I et banebrydende træk har Microsoft demokratiseret adgangen til sin anerkendte Copilot AI-kompanion, hvilket giver små og mellemstore virksomheder (SMV'er) mulighed for at udnytte den transformative kraft i kunstig intelligens. Oprindeligt skræddersyet til virksomhedssektoren med betydelige budgetbevillinger, er Copilots tilgængelighed nu udvidet til mindre virksomheder, hvilket revolutionerer, hvordan SMV'er integrerer AI i deres operationer.

Dette store skift, ledsaget af et beskedent abonnementsgebyr på $30 om måneden, er klar til at omforme det teknologiske landskab for mindre virksomheder, og frigøre det fulde potentiale af Copilot på tværs af Microsoft 365-applikationer.

Udvidelse af Copilot-adgang for mindre virksomheder med forbedrede funktioner

Under den nye abonnementsmodel kan mindre virksomheder nu problemfrit integrere Copilot i deres Microsoft 365-suite, der omfatter Teams, Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Abonnementet, der er prissat til blot $30 om måneden, bringer et uovertruffen niveau af tilgængelighed, fjerner det tidligere krav om en Microsoft 365-licens. Denne strategiske beslutning positionerer Copilot som et overkommeligt og uundværligt værktøj for virksomheder, og demokratiserer adgangen til avancerede AI-funktioner, der engang var eksklusive for virksomheder med betydelige ressourcer.

Med denne udvidede tilgængelighed introducerer Copilot nye funktioner for at berige brugeroplevelsen. Introduktionen af Copilot GPT'er (Generative Pre-trained Transformers) tillader tilpasning af AI-opførsel baseret på specifikke emner, herunder fitness, rejser og madlavning. Desuden lover Microsoft på sigt en Copilot GPT-builder, der giver brugerne mulighed for at skabe deres egne GPT'er skræddersyet til deres unikke behov.

Copilots udvikling strækker sig til mobile platforme med en dedikeret mobil app og integration i Microsoft 365-mobilappen, der giver brugerne AI-assistance på farten. Målrettet individuelle brugere introducerer Microsoft Copilot Pro, et abonnement prissat til $20 om måneden. Denne variant udvider AI-funktioner til Microsoft 365-personlige og familieabonnenter, der tilbyder fuld operationel integration med Word, PowerPoint, Outlook og OneNote.

I et fremsynet træk er Excel-integration i øjeblikket tilgængelig i en engelsksproget forhåndsvisning. Copilot Pro-abonnenter kan forvente fremtidig support på mobile enheder, der sikrer en omfattende og tilgængelig AI-oplevelse. Microsoft gør tilbuddet bedre ved at tilbyde "prioritetsadgang" til de nyeste AI-modeller, herunder den meget forventede OpenAI's GPT-4.