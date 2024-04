Microsofts Phi-3: Mindste Open-Source AI!

Microsoft introducerer Phi-3, den mindste AI sprogmodel, der sigter efter at revolutionerer vores interaktion med teknologi.

24 apr. 2024 kl. 09:11 Af Maria DEL:

Microsoft har taget et betydeligt skridt fremad inden for kunstig intelligens (AI) ved at afsløre Phi-3, deres seneste og mindste sprog AI-model. Denne nye udvikling markerer en afgørende forbedring i forhold til sin forgænger, Phi-2, der blev introduceret i december 2023.

Med forbedringer i både træningsdatabasen og dens parametre er Phi-3 designet til effektivt at håndtere mere komplekse forespørgsler. Dets evner er så avancerede, at det kan sammenlignes med modeller trænet med over ti gange dens parameterantal. Potentialet i at køre mindre AI-modeller som Phi-3 på smartphones kunne revolutionere, hvordan vi interagerer med teknologi.

Denne AI-model, med sine 3,3 billioner tokens og 3,8 milliarder parametre, viser et komplekst neuralt netværk, der er i stand til at forstå en bred vifte af emner i dybden. Microsoft's interne benchmarks placerer endda Phi-3 ved siden af giganter som Mixtral 8x7B og GPT-3.5, på trods af dens betydeligt mindre størrelse. For dem, der er interesseret i at udforske denne innovation, er Phi-3 tilgængelig gennem Azure og Ollama platformene.

Derudover er der planer om at udvide Hugging Face kataloget for den mere kompakte version, Phi-3-mini, med udgivelsen af dens vægte. Sebastien Bubeck delte en demo på Twitter, der giver et indblik i modellens effektivitet. Mens spændingen omkring Phi-3 er mærkbar, er det vigtigt at bemærke, at modellens påstande er baseret på en pre-print artikel på arXiv, en platform der ikke udfører peer reviews. Dette betyder, at det videnskabelige samfund endnu ikke fuldt ud har valideret Phi-3's proklamerede evner.

Ikke desto mindre understreger Microsofts dedikation til at forbedre AI's samtaleevner, som det vises i deres udvikling af endnu mere kapable varianter som Phi-3-small og Phi-3-medium, virksomhedens engagement i at skubbe AI-teknologis grænser. For udover sin tekniske kunnen er Microsofts tilgang til at gøre Phi-3's teknologi tilgængelig værd at bemærke. AI-modellen er vært på både Microsoft Azure og Ollama, men detaljer om dens open-source licens er endnu ikke tilgængelige.

Nævnelsen af Apache 2.0 licensen fra Grok AI, der tillader både akademisk og kommerciel brug, antyder de mulige retninger, Microsoft kan overveje for Phi-3-mini's distribution. I den hurtigt udviklende AI-landskab fremhæver udviklinger som Phi-3 ikke kun fremskridtene i at skabe mere effektive og kapable modeller, men afspejler også de bredere implikationer for teknologiens rolle i vores daglige liv.