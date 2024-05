Microsofts emissioner stiger 29% med AI

Microsofts bæredygtighedsrapport 2024 afslører stigning i emissioner med 29% og vandforbrug med 23% på grund af ny teknologi, inklusiv AI. Vil nye tiltag være nok til at imødekomme klimamål?

17 may. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

"AI er en utrolig kraftfuld teknologi, men hvad gør det godt for os, hvis vi ikke har en planet at bruge det på?" spørger Microsoft i sin nyligt udgivne bæredygtighedsrapport for 2024. Desværre viser rapporten hovedsageligt dårlige nyheder. I løbet af det forgangne år steg Microsofts CO2-udledning med 29%, og vandforbruget steg med 23%, primært på grund af brugen af "generativ AI" i virksomhedens teknologier.

Rapporten dækker tallene for 2023, det første fulde år efter lanceringen af ChatGPT i november 2022. Microsoft investerede $10 milliarder i OpenAI i januar 2023 og tilføjede GPT-4 til Bing-søgemaskinen tidligt samme år. Samtidig arbejder virksomheden på at sælge Copilot AI-assistenten til Microsoft 365 produkter.

Men de komplekse beregninger, der kræves for disse AI-modeller, betyder også flere datacentre. Datacentre bruger store mængder vand til køling og kræver enorme mængder elektricitet, hvilket skaber "nye udfordringer" for at opfylde Microsofts bæredygtighedsmål.

Rapporten deler CO2-udledningen op i tre kategorier: Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Størstedelen kommer fra Scope 3 (96%), som inkluderer leverandørkæden, datacentre og "brugen af vores produkter af millioner af vores kunder." Vand er den billigste metode til at køle servere for tech-virksomheder, rapporterer CNBC.

I 2023 brugte Microsoft 23% mere vand end i 2022. Dette forbrug er steget hos andre tech-giganter som Amazon, Google og Meta. For at tackle vandforbruget arbejder Microsoft på at genbruge og opsamle kølevand så meget som muligt. Virksomheden gennemfører også genopfyldningsprojekter for at udligne vandforbruget, især i områder med høj vandstress, hvor de opererer datacentre.

På den positive side brugte Microsoft 23,6 millioner megawatt-timer (MWh) vedvarende energi i 2023, svarende til strømmen i Paris i to år. Virksomheden har også sat 15.849 hektar land permanent under beskyttelse. Andre initiativer, såsom affaldsreduktion og fjernelse af kulstof fra atmosfæren, fortsætter.

Men datacentrene forbliver en udfordring uden nogen nem løsning. I mellemtiden er det usandsynligt, at Microsoft vil opgive sin position indenfor AI. Virksomheden annoncerede for nylig planer om at bygge et nyt datacenter på en Foxconn-site i Wisconsin for $3,3 milliarder. "I det forgangne år kaldte Microsoft CEO Satya Nadella klimaforandringer for 'det afgørende problem for vores generation'," siger rapporten. "Med hver ny teknologi stiller vi os selv det vigtige spørgsmål: Hvordan kan vi fremme bæredygtighed?"