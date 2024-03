Nvidia CEO: AI kan bestå "mennesketests" om 5 år

Nvidia CEO Jensen Huang forudsiger, at kunstig generel intelligens (AGI) kan være her inden for fem år. Han påpeger, at AGI's ankomst afhænger af, hvordan målet med AGI defineres.

4 mar. 2024 kl. 10:52 Af Maria DEL:

Nvidia CEO Jensen Huang erklærede fredag, at kunstig generel intelligens (AGI) kunne, ifølge visse definitioner, ankomme på så kort tid som fem år. Huang, der leder verdens førende producent af AI chips, der bruges til at skabe systemer som OpenAI's ChatGPT, optrådte på et økonomisk forum afholdt på Stanford University, hvor han blev spurgt om, hvor lang tid der ville gå med at opnå AGI med computere, der kan tænke som mennesker.

Han svarede, at svaret i høj grad afhænger af, hvordan målet for AGI er defineret. Hvis definitionen er evnen til at bestå menneskers tests, sagde Huang, at AGI snart vil ankomme. "Hvis jeg giver en AI... hver eneste test, som du kan forestille dig, laver du den liste over tests og sætter den foran computer science industrien, og jeg gætter på, at om fem år vil vi klare os godt i hver eneste," sagde Huang.

For tiden kan AI bestå tests som juridiske eksamener, men har haft problemer med specialiserede medicinske tests som gastroenterologi. Ifølge andre definitioner af AGI, sagde Huang, kan det være længere væk, fordi der stadig er uenighed blandt forskere om, hvordan man beskriver, hvordan menneskelige sind fungerer.

Jensen adresserede også et spørgsmål om, hvor mange flere chip-fabrikker, kaldet "fabs" i industrien, der er nødvendige for at understøtte udvidelsen af AI-industrien. Medierapporter har indikeret, at OpenAI CEO Sam Altman mener, at der vil være behov for mange flere fabs, og han har søgt finansiering til et AI chip-venture. Huang sagde, at der vil være behov for flere fabs, men bemærkede, at hver chip også vil blive bedre over tid, hvilket begrænser antallet af chips, der kræves af kunderne.

"Vi bliver nødt til at bruge flere fabs. Men husk, at vi også forbedrer algoritmerne og behandlingen af (AI) utroligt meget over tid," sagde Huang. "Det er ikke som om, at effektiviteten af beregning er, hvad den er i dag, og derfor er efterspørgslen sådan og sådan. Jeg forbedrer beregningen med en million gange over 10 år."

Nvidia overskred for nylig $2 billioner i markedsværdi og blev dermed det tredjestørste amerikanske selskab efter markedsværdi - kun overgået af Microsoft og Apple. Nvidia's aktiekurs er steget med 70,8% indtil videre i 2024. AI-chipgigantens aktiepris er steget med 244% inden for det sidste år og med 2.084% inden for de sidste fem år."