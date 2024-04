Nvidia køber Run:ai for $700M

Nvidia har erhvervet Run:ai, en softwareleverandør fra Tel Aviv, for at optimere AI-arbejdsbyrder. Vores kunder får adgang til Run:ai's funktioner til deres AI-projekter.

25 apr. 2024 kl. 09:28 Af Maria DEL:

Nvidia meddelte onsdag, at de har købt Run:ai, en softwareudbyder baseret i Tel Aviv, der specialiserer sig i arbejdsbelastningsstyring og -orkestrering. Ifølge rapporter kan handelsstørrelsen være omkring $700 millioner. Den israelske startup tilbyder effektiv udnyttelse af klusterressourcer til AI-arbejdsbelastninger på tværs af delte accelererede datalogger.

Selskabet har bygget en åben platform på Kubernetes, orkestreringslaget for moderne AI- og cloud-infrastruktur. "Run:ai har været en tæt samarbejdspartner med Nvidia siden 2020, og vi deler en passion for at hjælpe vores kunder med at få mest muligt ud af deres infrastruktur," sagde Omri Geller, medstifter og CEO for Run:ai. "Vi er begejstrede for at blive en del af Nvidia og ser frem til at fortsætte vores fælles rejse," tilføjede Geller.

Run:ai gør det muligt for virksomhedskunder at administrere og optimere deres databehandlingsinfrastruktur, uanset om den er på stedet, i skyen eller i hybride miljøer. Nvidia sagde, at deres DGX- og DGX Cloud-kunder vil få adgang til Run:ai's muligheder for deres AI-arbejdsbelastninger, især for implementering af store sprogmodeller. Nvidia's accelererede databehandlingsplatform og Run:ai's platform vil fortsætte med at understøtte et bredt økosystem af tredjepartsløsninger, der giver kunderne valgmuligheder og fleksibilitet.