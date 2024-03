Nvidia sagsøgt AI brud på ophavsretten

Nvidia sagsøges af forfattere for påstået brug af deres værker til at træne AI-platformen NeMo. De søger erstatning for krænkelse af ophavsretten.

11 mar. 2024 kl. 11:06 Af Maria DEL:

Nvidia, hvis chips driver kunstig intelligens, er blevet sagsøgt af tre forfattere, der hævder, at virksomheden brugte deres ophavsretbeskyttede bøger uden tilladelse til at træne deres NeMo AI-platform. Brian Keene, Abdi Nazemian og Stewart O'Nan har sagt, at deres værker var en del af en datasæt bestående af omkring 196.640 bøger, der hjalp med at træne NeMo til at simulere almindeligt skriftsprog, før det blev taget ned i oktober på grund af rapporteret ophavsretskrænkelse.

I et fremsat gruppesøgsmål, som blev indgivet fredag aften i den føderale ret i San Francisco, hævder forfatterne, at nedtagelsen afspejler Nvidias "anerkendelse" af, at NeMo blev trænet på datasættet, og dermed overtrådte deres ophavsrettigheder. De søger uspecificerede erstatninger for personer i USA, hvis ophavsretbeskyttede værker har hjulpet med at træne NeMos såkaldte store sprogmodeller i de sidste tre år.

Blandt værkerne omfattet af søgsmålet er Keenes roman fra 2008, "Ghost Walk", Nazemians roman fra 2019, "Like a Love Story", og O'Nans novelle fra 2007, "Last Night at the Lobster." Nvidia har ikke ønsket at kommentere.

Advokaterne for forfatterne har ikke umiddelbart reageret på anmodninger om yderligere kommentar. Søgsmålet trækker Nvidia ind i en voksende mængde retssager fra forfattere samt New York Times, angående generativ AI, der skaber nyt indhold baseret på input som tekst, billeder og lyde.

Nvidia fremhæver NeMo som en hurtig og omkostningseffektiv måde at anvende generativ AI på. Andre virksomheder sagsøgt for teknologien inkluderer OpenAI, der har skabt AI-platformen ChatGPT, og dens partner Microsoft. AI's fremkomst har gjort Nvidia til en favorit blandt investorer.

Aktiekursen for chipproducenten, der har sit hovedsæde i Santa Clara, Californien, er steget med næsten 600% siden slutningen af 2022, hvilket giver Nvidia en markedsværdi på næsten 2,2 billioner dollars.