Intel opfylder muligvis ikke "AI PC" standarden

Noget tyder på at Microsoft for deres "AI PC" standard i forbindelse med Microsoft Copilot vil stille nye krav til ydelse og RAM. Intel Core Ultra-processorerne leverer op til 34 TOPS, og opfylder derfor ikke Microsofts nye standarder for "AI PC'er".

22 jan. 2024 kl. 09:58 Af Maria DEL:

Der har været en hurtig vækst i AI-adoption og nye funktioner som Microsoft Copilot, der kommer til vores personlige computere. Med væksten af kunstig intelligens bliver standarden for interne specifikationer i moderne pc'er tilsvarende opgraderet. Microsoft har nu tilsyneladende sat 16GB RAM som minimumskravet for "AI-pc'er". Selvom Microsoft endnu ikke har meldt dette ud officielt, tyder mange rygter på det.

Derudover tyder den voksende adoption af LPDDR5x-hukommelse på, at hurtigere RAM bliver stadig mere populært på nye pc'er! Intel Lunar Lake, som vil være den næste store processorarkitekturinnovation, kan indeholde en endnu dybere adoption af LPDDR5x. I øjeblikket understøtter Intel Core Ultra-baserede bærbare computere baseret på Meteor Lake-arkitekturen op til DDR5-5600 MHz eller LPDDR5x 7467 MHz RAM. Ifølge Trendforce forventes en stigning på 30-35% i LPDDR-stil hukommelsesefterspørgslen for nye bærbare computere, når vi bevæger os ind i 2024. Denne opgradering til interne hardwarekrav vil øge den samlede ydeevne og multitasking kapabiliteter af nye 2024 pc'er, herunder de nyeste bærbare computere.

Hvad gør en pc i stand til AI?

For nu er grænsen lidt grå. Alt, der har en Neural Processing Unit (NPU), som findes på den nyeste Intel Core Ultra, Snapdragon X Elite, og nye Ryzen 8000G desktop processorer, bør kvalificere sig som en AI-klar pc. Imidlertid vil ikke alle nye pc'er opfylde de nye krav. Udover al denne snak om RAM-kapacitet siger TrendForce, at Microsoft også opstiller en minimumsbenchmark på 40 TOPS (Tera Operations per Second) i AI-computerkraft. Når den personlige computer opfylder dette, kan den mærkes som en 'AI-pc.'

I rapporten nævnes det, at Intels nyligt afslørede Core Ultra-processorer baseret på Meteor Lake kun kan give op til 34 TOPS. Dette er med den kombinerede kraft af CPU, GPU, og NPU. Trendforce siger, at de nye Intel-processorer altså falder uden for Microsofts standarder.

Men AMD's kommende Strix Point-arkitektur-baserede Ryzen 8000-processorer, sammen med Qualcomm's Snapdragon X Elite-processorer, forventes at opfylde disse krav. For Intel vil de kommende Lunar Lake processorer overgå 40 TOPS-kravet.

Vi så allerede forskellige nye pc'er, der er kommet ud på CES 2024. Disse er gentagne gange blevet mærket som 'AI-pc'er', så det er lidt uklart, hvornår kravet om 40 TOPS & 16GB RAM træder i kraft, og hvordan det påvirker pc'er, der allerede er annonceret af producenter, som ikke opfylder 40 TOPS-kravet til AI-beregning.