OpenAI frigiver ChatGPT-app til Mac

OpenAI lancerer snart sin egen ChatGPT app eksklusivt til macOS brugere. Udgivelsesdatoen er dog ikke klar.

14 may. 2024 kl. 06:15 Af Maria DEL:

Selvom en frigivelsesdato ikke er klar, er OpenAI ved at debutere med deres egen app til ChatGPT generativ tekst til macOS-brugere. Indtil nu har ChatGPT været tilgængelig for Mac gennem tredjepartsapps. Det er ved at ændre sig.

I deres serie af mandagsannonceringer erklærede virksomheden, at de snart vil udgive en førsteparts Mac-app, så tjenesten konstant er tilgængelig for macOS-brugere. En tidsplan for frigivelse er ikke klar, og det er heller ikke klart, hvad omkostningerne vil være for tekstgenerering eller andre funktioner.

Frigivelsen ser ikke ud til at være relateret til en rapporteret aftale, der er under udvikling mellem Apple og OpenAI. En rapport fredag hævdede, at en aftale mellem de to er tæt på, men endnu ikke færdig. Udover den aftale er der også været meget omtale af en mulig aftale med Google.

Apple siges også at arbejde på Ajax, en LLM, der kan dække mange forskellige funktioner, som Siri teoretisk kan udføre. Med Ajax forventes Apple at tilbyde tekstsammandragning, der analyserer om kontakter er involveret, og giver mere intelligente resultater til Spotlight.

Udover generativ AI, arbejder Apple også på sammendragende applikationer.